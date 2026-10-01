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Lionel Messi es declarado propietario de club con más de 100 años de historia

Lionel Messi sorprendió al mundo entero luego de consolidarse como propietario de un histórico club que no atraviesa su mejor momento.

Francisco Esteves
Lionel Messi es declarado propietario de club histórico.
Lionel Messi es declarado propietario de club histórico. | Foto: Composición Líbero.
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Lionel Messi es, sin duda alguna, uno de los máximos exponentes del fútbol en la historia, junto a leyendas como Diego Maradona, Pelé y Cristiano Ronaldo. En ese sentido, muchos hinchas alrededor del mundo quedaron totalmente asombrados luego de conocer que el astro argentino se convirtió en propietario de un club con más de 100 años de existencia. Te contamos los detalles.

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De acuerdo con información del mismo CD Eldense de España, equipo que se encuentra disputando la segunda división del país ibérico, la 'Pulga' acaba de hacerse principal acreedor de la institución deportiva. Así lo comunicó a través de un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales, lo que generó mucho interés por parte de sus aficionados en todas partes.

El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución. La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, indicó sobre Lionel Messi.

Lionel Messi, CD Eldense

CD Eldense confirmó que Lionel Messi es su nuevo propietario.

Vale precisar que el cuadro español fue fundado en 1921, por lo que tiene 105 años de vida institucional y su objetivo es volver a disputar LaLiga, máxima categoría del balompié ibérico y donde compiten gigantes como Real Madrid o Barcelona. Lamentablemente, en la actualidad marcha en la decimonovena casilla de la segunda división y corre riesgo de descender si no revierte rápidamente la situación.

Lionel Messi es propietario de dos clubes

Vale resaltar que este no es el primer club del cual Lionel Messi se hace propietario, ya que previamente se convirtió en el dueño oficial del UD Cornellá, equipo que juega en la Tercera RFEF, el cual equivale a la quinta división del fútbol español y no es profesional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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