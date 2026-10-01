Kylian Mbappé desata la polémica tras ir a fiesta con Ester Expósito pese a estar lesionado

Kylian Mbappé suma un nuevo episodio de controversia en el Real Madrid en medio del parón por la Fecha FIFA. Tras abandonar la concentración de la selección de Francia por una dolencia en la rodilla izquierda sufrida ante Turquía, el atacante galo fue visto disfrutando de la noche parisina en una conocida discoteca junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, una situación que ha generado malestar en el entorno merengue dada su condición de baja médica.

Lo esperado en el club blanco era que el futbolista acudiera a diario a la ciudad deportiva de Valdebebas para avanzar en la recuperación de su articulación. Sin embargo, el atacante no hizo acto de presencia en las instalaciones madrileñas durante los últimos dos días, a diferencia del resto de sus compañeros e incluso de los demás integrantes del plantel que también se encuentran entre algodones.

Las imágenes filtradas de la salida nocturna de la noche del miércoles han comenzado a encender las alarmas y el descontento en la afición madridista. El gesto del delantero carga de razones a quienes cuestionan su compromiso en un momento clave de la temporada, por lo que habrá que esperar si este comportamiento trae consecuencias disciplinarias o algún llamado de atención interno.

Por el momento, el cuerpo técnico liderado por José Mourinho enfoca sus esfuerzos en mantener la concentración del grupo durante la ventana internacional. El estratega portugués busca aislar a la plantilla del ruido mediático para ajustar el funcionamiento colectivo de cara a los exigentes retos que se avecinan en el calendario local y europeo.

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El Real Madrid volverá a la competición oficial el próximo sábado 10 de octubre, cuando reciba al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu por la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Tras la culminación del parón de selecciones, el conjunto blanco necesitará sumar de a tres ante su afición, mientras se evalúa la evolución física y la situación institucional de su principal figura.