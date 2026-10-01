Fabian Bustos envió dura advertencia a Corzo, Flores y Polo: "No van a ser indiscutibles"

Fabián Bustos volvió a Universitario con la misión de afrontar la recta final del Torneo Clausura y ya empezó a dejar sus primeras declaraciones tras asumir nuevamente el mando del equipo crema. El técnico argentino habló sobre la actualidad del plantel y dejó claro que todos deberán competir por un lugar, esto en referencia a los referentes del cuadro.

Fabián Bustos envió dura advertencia a Aldo Corzo, Edison Flores y Andy Polo

Fabián Bustos brindó conferencia de prensa. Foto: Universitario

En conferencia de prensa, Bustos se refirió a Aldo Corzo, Edison Flores y Andy Polo, tres futbolistas importantes dentro del vestuario merengue. El entrenador destacó el recorrido de los jugadores y la importancia que han tenido durante los últimos años en la institución.

"Aldo, Edison y Andy son históricos en el club. Son jugadores que aprecio mucho y me han llevado a lugares importantes", señaló Bustos durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega argentino también remarcó que el peso de la experiencia no garantiza un lugar fijo en el equipo titular. "No porque tenga todos estos detalles van a ser indiscutibles. La competencia está brava", sentenció, dejando en claro que buscará que todos los integrantes del plantel peleen por sus oportunidades.

Trayectoria de Fabián Bustos