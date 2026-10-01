Fabián Bustos tomó determinante decisión con Universitario previo al inicio del Clausura

Fabián Bustos regresó a Universitario para afrontar la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. Es una nueva, pero conocida, apuesta por parte del cuadro crema, actualmente administrado por Franco Velazco. En este sentido, Bustos ya se encuentra entrenando junto con el equipo para planificar el trabajo del plantel. Sin embargo, se conoció que el argentino tomó una determinante decisión.

Fabián Bustos tomó una determinante decisión con Universitario

De acuerdo con el periodista deportivo Gustavo Peralta, el entrenador argentino no tiene contemplado realizar ningún partido amistoso como parte de la preparación del elenco crema. Esta noticia ha sorprendido a los hinchas, quienes esperaban que el cuadro tuviera rodaje previo al inicio del campeonato peruano.

Universitario entrena hoy por la tarde en Campo Mar bajo las órdenes de Fabián Bustos. No habrá amistosos de aquí al reinicio del torneo, anunció vía X.

Universitario no tendrá partidos amistosos

¿Cuándo podrá dirigir Fabián Bustos a Universitario?

Fabián Bustos no podrá dirigir los primeros tres partidos de Universitario debido a una sanción que arrastra desde 2025. Por ello, el técnico argentino se perderá los duelos frente a Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II, y recién podrá volver al banquillo crema para enfrentar a Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Próximo partido de Universitario

El próximo encuentro de Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1 será ante Melgar por la fecha 11. Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en el estadio Monumental.