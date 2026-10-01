Pablo Guede destacó el rendimiento de Luis Ramos pese a derrota de Alianza Lima: "Aprovechó"

Alianza Lima perdió por 2-1 ante su similar de Palestino de Chile en un partido amistoso disputado en el Estadio de Matute. Más allá del resultado, el compromiso sirvió para que Pablo Guede pueda ver en acción a jugadores que no tienen muchas chances de jugar en la Liga 1. En ese sentido, el estratega argentino destacó el rendimiento de un futbolista en particular: estamos hablando de Luis Ramos, autor del único gol ante los chilenos.

Pablo Guede elogió a Luis Ramos pese a derrota de Alianza Lima frente a Palestino

En conferencia de prensa, Pablo Guede expresó su conformidad con la actuación del delantero de 26 años y reveló detalles sobre las dificultades que Ramos vivió para volver a los campos de juego, debido a una terrible lesión que lo mantuvo ausente durante varios meses.

“La verdad que Luis hoy aprovechó esa oportunidad que le dimos, me pone muy contento por él porque la pasó y la sigue pasando, entre comillas, bastante mal. No es grato tener la lesión que él tuvo. Es una lesión de mi… que no es muy grave pero te rompe los huevos todos los días. Es horrible porque yo la tuve. Que hoy (Ayer) pueda haber corrido, chocado y pateado al arco como lo hizo, a mí me pone muy feliz porque ese es el Luis que queremos ver”, dijo.

De esta manera, Luis Ramos dejó una buena impresión en Pablo Guede durante el amistoso ante Palestino, no solo por el gol que marcó, sino también por volver a competir después de una complicada etapa marcada por las lesiones. Ahora, el delantero buscará aprovechar esta oportunidad para recuperar su mejor nivel y volver a tener mayor protagonismo en Alianza Lima con miras a la recta final del Torneo Clausura.

¿Cuál es la lesión que sufrió Luis Ramos?

Como se recuerda, en mayo del presente año, Ramos sufrió un desgarro en el músculo aductor largo del muslo derecho, el cual se agravó después con un cuadro de pubalgia. Su regreso se dio a fines de agosto, en la derrota frente a Deportivo Garcilaso en Matute por la fecha 7 del Clausura.