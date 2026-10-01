Pablo Guede dio detalles sobre los regresos de Paolo Guerrero y Nicolás Díaz para el Clausura

Pablo Guede se refirió a la situación de Paolo Guerrero y Nicolás Díaz luego del último partido de Alianza Lima contra Palestino que terminó 2-1. El técnico blanquiazul evitó dar plazos concretos sobre la recuperación de ambos futbolistas y explicó que sus evoluciones serán evaluadas día a día.

Pablo Guede habló sobre el regreso de Paolo Guerrero y Nicolás Díaz

En conferencia de prensa, primero se pronunció sobre Guerrero, el DT señaló que el delantero recién lleva un par de días trabajando junto al grupo, por lo que esperará a ver cómo responde durante los próximos entrenamientos. Guede dejó abierta la posibilidad de contar con él, aunque todo dependerá de su evolución.

“Paolo (Guerrero) hace dos días se metió con nosotros. Vamos a ver cómo está el viernes”, manifestó el estratega argentino al ser consultado por el estado del goleador.

En cuanto a Díaz, la situación es diferente. Guede explicó que el defensor todavía no tiene un tiempo definido para su regreso, por lo que deberán esperar antes de conocer cuándo estará nuevamente disponible para Alianza Lima.

“Lo de Nico (Díaz) es una cosa que no tiene tiempo”, sentenció Pablo Guede, dejando claro que el cuerpo técnico seguirá evaluando la evolución del zaguero antes de determinar su retorno a las canchas.

Paolo Guerrero y Nicolás Diaz aún no tienen fecha para volver a las canchas

¿Qué lesión tienen Paolo Guerrero y Nicolás Díaz?

Paolo Guerrero quedó fuera de las canchas luego de sufrir un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo, lesión que no le permitió estar en el clásico ante Universitario. En tanto, Nicolás Díaz presentó una afección en el oído tras recibir un fuerte golpe durante el partido contra Juan Pablo II, lo que le provoca mareos, náuseas y problemas de equilibrio.