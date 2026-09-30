ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE toma FIRME ACCIÓN para ACELERAR la campaña de deportaciones de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos prepara una nueva ampliación de su plantilla, con la incorporación de 5.000 trabajadores antes de que termine 2026. La medida busca reforzar las operaciones migratorias de la Administración de Donald Trump y aumentar la capacidad de arresto, procesamiento y expulsión de inmigrantes en Estados Unidos, en un momento de fuerte presión para elevar los resultados de su campaña de deportaciones.

ICE planea contratar 5.000 nuevos agentes para acelerar la campaña de deportaciones de Trump

La mayor parte de los nuevos puestos estará destinada a oficiales de deportación, encargados de tareas que incluyen localizar y detener a inmigrantes, gestionar sus expedientes y ejecutar órdenes de expulsión. De concretarse, la incorporación de este nuevo contingente supondría un incremento cercano al 17 % de la plantilla actual del ICE.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, la agencia ya había experimentado un crecimiento considerable desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En julio contaba con alrededor de 29.000 empleados, unos 8.000 más que al inicio de la Administración.

La expansión se financiará con recursos extraordinarios aprobados por el Congreso estadounidense mediante la legislación fiscal conocida como Big Beautiful Bill. Además, el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2026 contempla fondos destinados a ampliar la capacidad de detención y transporte de personas bajo custodia migratoria.

El objetivo de la Administración Trump se enmarca en un contexto de intensificación de las operaciones contra inmigrantes indocumentados en distintas partes del país. Según los datos citados por EL PAÍS, las detenciones realizadas por ICE superaron las 50.000 en julio, una cifra récord desde el comienzo de la actual ofensiva migratoria.

Para mantener el ritmo de las operaciones, algunos funcionarios han recibido instrucciones de trabajar en jornadas que pueden extenderse hasta siete días a la semana. Los nuevos trabajadores serían distribuidos entre las distintas oficinas de ICE en Estados Unidos.

Nueva expansión de ICE genera dudas por los controles a sus agentes

El nuevo plan de contratación llega mientras ICE aún enfrenta cuestionamientos derivados de su anterior campaña de reclutamiento. Durante el verano de 2025, la agencia recibió más de 220.000 solicitudes y ofreció incentivos de hasta 50.000 dólares para atraer a nuevos candidatos.

En enero, ICE anunció la incorporación de 12.000 nuevos empleados. Sin embargo, posteriormente, algunos fueron separados de sus cargos tras detectarse problemas relacionados con sus antecedentes o su desempeño, según una investigación citada por The Washington Post.

Las dudas también alcanzaron a la Oficina del Inspector General del DHS. Según reveló The New York Times, un funcionario encargado de supervisar las verificaciones preliminares denunció irregularidades en el proceso de contratación. La denuncia sostiene que se habrían autorizado ofertas de empleo antes de completar los controles requeridos y, en algunos casos, sin haberlos realizado.

La situación genera preocupación dentro de la propia estructura de seguridad migratoria. Según información citada por EL PAÍS, alrededor de 7.500 empleados incorporados recientemente permanecen con funciones limitadas mientras concluyen las verificaciones de sus antecedentes.

Las advertencias adquirieron mayor relevancia después de varios incidentes protagonizados por agentes contratados durante esta expansión. Entre ellos figura David Brouillette, señalado por su exesposa como el agente que disparó mortalmente contra el inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero el 13 de julio, en Biddeford, Maine.

El desafío para ICE será incorporar a otros 5.000 trabajadores antes de diciembre de 2026 sin repetir las deficiencias detectadas durante el proceso anterior. La ampliación de personal se produce mientras la Administración Trump busca acelerar su campaña de deportaciones y ampliar la capacidad operativa de la agencia para hacer frente al flujo de inmigrantes en Estados Unidos.