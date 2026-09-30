IMPORTANTES NOTICIAS sobre Walmart en Saginaw: IDENTIFICAN a la mujer que falleció en el estacionamiento

Una mujer de 54 años fue encontrada sin vida dentro de un vehículo, horas después de que el automóvil fuera visto en el estacionamiento de un Walmart en Kochville Township, en el área de Saginaw, Michigan. Las autoridades investigan el caso como una muerte sospechosa y esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió.

Detectives analizarán las cámaras de seguridad de Walmart.

Identifican a mujer de 54 años hallada muerta en el estacionamiento de un Walmart en Saginaw

De acuerdo con información publicada por MLive.com, la víctima fue identificada como Michelle R. Cox, de 54 años, quien residía junto con su pareja en una vivienda ubicada en Crane Road.

El domingo 27 de septiembre, cerca de las 6:20 p. m., el hombre alertó al 911 luego de encontrar a Cox sin vida en el asiento trasero de su automóvil, el mismo que había sido visto horas antes en el estacionamiento de Walmart, ubicado en 5650 Bay Road. De acuerdo con el reporte citado por MLive.com, la pareja atravesaba dificultades personales y, según explicó el hombre a los investigadores, había acudido al establecimiento para comprar cerveza cuando notó que el vehículo de Cox se encontraba allí.

Posteriormente, decidió conducir el automóvil de ella hasta la vivienda que ambos compartían y dejó el suyo en el estacionamiento. También aseguró haber dejado una nota escrita a mano en el parabrisas de su vehículo. Varias horas después, regresó al automóvil y la encontró muerta.

Autoridades investigan muerte ocurrida en el estacionamiento de Walmart

El alguacil del condado de Saginaw, William L. Federspiel, señaló que el cuerpo no presentaba signos evidentes de traumatismo ni de agresión. Cox vestía de negro y el vehículo tenía los vidrios polarizados, además de una división de malla entre los asientos delanteros y traseros.

Los investigadores buscan revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de Walmart para establecer cuándo llegó Cox al estacionamiento y cómo terminó en el asiento trasero del automóvil. También se programó una autopsia que incluirá análisis toxicológicos para determinar la hora y la causa de la muerte.

"Por el momento, se trata de una muerte no presenciada", declaró Federspiel, según MLive.com. El funcionario explicó que, por ahora, los investigadores continuarán considerándola sospechosa hasta conocer los resultados de la autopsia. Las autoridades también obtuvieron un recibo que, según el reporte, confirmaría que el hombre compró cerveza dentro de Walmart.

La investigación permanece abierta. Hasta que se conozcan los resultados forenses, las autoridades no han establecido públicamente la causa de la muerte de Michelle R. Cox.