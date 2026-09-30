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Acumulado Liga 1 2026: tabla de posiciones y quién es el líder del campeonato peruano

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Acumulado de la Liga 1 2026 y conoce quién es el líder del fútbol peruano. ¿Cómo van Alianza Lima y Universitario?

Francisco Esteves
Tabla del acumulado.
Tabla del acumulado. | Foto: Composición Líbero.
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El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se encuentra pausado por los partidos que viene jugando la selección peruana en la presente fecha FIFA. Sin embargo, los hinchas quieren saber cómo marchan sus respectivos clubes en la tabla de posiciones y, por ello, te brindamos la clasificación del Acumulado con Alianza Lima como puntero absoluto junto a sus 56 unidades. Universitario y Deportivo Garcilaso le siguen de cerca.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura: repasa cómo va la clasificación de la Liga 1

Vale precisar que, pese a que el certamen está paralizado hasta la próxima semana, cuando se dispute la jornada número 11, esta semana habrá acción debido a que Cienciano juega ante Los Chankas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por un partido que tenía pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura. El duelo se lleva a cabo este 30 de septiembre.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima272656
2Universitario271249
3Deportivo Garcilaso271548
4FBC Melgar271646
5Cusco FC27245
6Los Chankas26-941
7Cienciano26640
8Alianza Atlético27540
9Sporting Cristal27838
10Sport Boys27338
11Sport Huancayo27-735
12Juan Pablo II27-1034
13Atlético Grau27-532
14Comerciantes Unidos27-330
15FC Cajamarca27-1127
16CD Moquegua27-1725
17ADT27-1325
18UTC27-1815

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10Alianza Lima10416
11Atlético Grau10116
12FC Cajamarca10-610
13Comerciantes Unidos10-19
14Cienciano9-67
15CD Moquegua10-107
16Los Chankas9-137
17ADT10-145
18UTC10-13-3

Recordemos que el Torneo Clausura se reanudará la próxima semana con la fecha número 11.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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