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Acumulado Liga 1 2026: tabla de posiciones y quién es el líder del campeonato peruano
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Acumulado de la Liga 1 2026 y conoce quién es el líder del fútbol peruano. ¿Cómo van Alianza Lima y Universitario?
El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se encuentra pausado por los partidos que viene jugando la selección peruana en la presente fecha FIFA. Sin embargo, los hinchas quieren saber cómo marchan sus respectivos clubes en la tabla de posiciones y, por ello, te brindamos la clasificación del Acumulado con Alianza Lima como puntero absoluto junto a sus 56 unidades. Universitario y Deportivo Garcilaso le siguen de cerca.
Vale precisar que, pese a que el certamen está paralizado hasta la próxima semana, cuando se dispute la jornada número 11, esta semana habrá acción debido a que Cienciano juega ante Los Chankas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por un partido que tenía pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura. El duelo se lleva a cabo este 30 de septiembre.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|27
|26
|56
|2
|Universitario
|27
|12
|49
|3
|Deportivo Garcilaso
|27
|15
|48
|4
|FBC Melgar
|27
|16
|46
|5
|Cusco FC
|27
|2
|45
|6
|Los Chankas
|26
|-9
|41
|7
|Cienciano
|26
|6
|40
|8
|Alianza Atlético
|27
|5
|40
|9
|Sporting Cristal
|27
|8
|38
|10
|Sport Boys
|27
|3
|38
|11
|Sport Huancayo
|27
|-7
|35
|12
|Juan Pablo II
|27
|-10
|34
|13
|Atlético Grau
|27
|-5
|32
|14
|Comerciantes Unidos
|27
|-3
|30
|15
|FC Cajamarca
|27
|-11
|27
|16
|CD Moquegua
|27
|-17
|25
|17
|ADT
|27
|-13
|25
|18
|UTC
|27
|-18
|15
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|11
|Atlético Grau
|10
|1
|16
|12
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|14
|Cienciano
|9
|-6
|7
|15
|CD Moquegua
|10
|-10
|7
|16
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17
|ADT
|10
|-14
|5
|18
|UTC
|10
|-13
|-3
Recordemos que el Torneo Clausura se reanudará la próxima semana con la fecha número 11.
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