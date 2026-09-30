Acumulado Liga 1 2026: tabla de posiciones y quién es el líder del campeonato peruano

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se encuentra pausado por los partidos que viene jugando la selección peruana en la presente fecha FIFA. Sin embargo, los hinchas quieren saber cómo marchan sus respectivos clubes en la tabla de posiciones y, por ello, te brindamos la clasificación del Acumulado con Alianza Lima como puntero absoluto junto a sus 56 unidades. Universitario y Deportivo Garcilaso le siguen de cerca.

Vale precisar que, pese a que el certamen está paralizado hasta la próxima semana, cuando se dispute la jornada número 11, esta semana habrá acción debido a que Cienciano juega ante Los Chankas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por un partido que tenía pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura. El duelo se lleva a cabo este 30 de septiembre.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 27 26 56 2 Universitario 27 12 49 3 Deportivo Garcilaso 27 15 48 4 FBC Melgar 27 16 46 5 Cusco FC 27 2 45 6 Los Chankas 26 -9 41 7 Cienciano 26 6 40 8 Alianza Atlético 27 5 40 9 Sporting Cristal 27 8 38 10 Sport Boys 27 3 38 11 Sport Huancayo 27 -7 35 12 Juan Pablo II 27 -10 34 13 Atlético Grau 27 -5 32 14 Comerciantes Unidos 27 -3 30 15 FC Cajamarca 27 -11 27 16 CD Moquegua 27 -17 25 17 ADT 27 -13 25 18 UTC 27 -18 15

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Deportivo Garcilaso 10 12 22 2 Universitario 10 3 20 3 Sporting Cristal 10 10 19 4 Alianza Atlético 10 3 19 5 Sport Huancayo 10 3 19 6 Juan Pablo II 10 8 18 7 FBC Melgar 10 7 18 8 Sport Boys 10 7 18 9 Cusco FC 10 5 18 10 Alianza Lima 10 4 16 11 Atlético Grau 10 1 16 12 FC Cajamarca 10 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 -1 9 14 Cienciano 9 -6 7 15 CD Moquegua 10 -10 7 16 Los Chankas 9 -13 7 17 ADT 10 -14 5 18 UTC 10 -13 -3

Recordemos que el Torneo Clausura se reanudará la próxima semana con la fecha número 11.