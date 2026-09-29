0
LO ÚLTIMO
Perú igualó 1-1 ante México

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO por amistoso internacional: horarios, pronósticos y dónde ver partido

Sigue aquí el partido amistoso entre Alianza Lima vs Palestino EN VIVO desde el estadio Alejandro Villanueva. Conoce horarios, pronósticos y canales para que no te pierdas este encuentro.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se enfrenta a Palestino por amistoso internacional
Alianza Lima se enfrenta a Palestino por amistoso internacional | Composición: LÍBERO
COMPARTIR

Alianza Lima se enfrenta a Palestino este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 20:00 hora peruana y 22:00 de Chile, en amistoso internacional que se realizará en el estadio Alejandro Villanueva. Este duelo servirá para que el elenco blanquiazul no pierda ritmo durante la paralización por fecha FIFA.

Alianza Lima y Palestino afrontarán un amistoso internacional en Matute.

PUEDES VER: Alineaciones de Alianza Lima vs Palestino: el impactante once de Pablo Guede para amistoso en Matute

Alianza Lima vs Palestino: previa del partido

El cuadro victoriano viene realizando una especie de pretemporada para llegar en forma a la recta final del Clausura y de ser el caso, afrontar físicamente en plenitud una definición por el título nacional.

Recordemos que para este encuentro, Pablo Guede no podrá contar con Renzo Garcés y Marco Huamán, quienes fueron llamados a la selección peruana. La principal novedad será D’Alessandro Montenegro, quien no juega desde febrero.

Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima y Palestino miden fuerzas en Matute

Por su parte, los ‘árabes’ vienen cumpliendo una importante campaña en la liga chilena, donde marchan en el quinto lugar y se encuentran en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs Palestino: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas
  • México y Honduras: 19:00 horas
  • Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 03:00 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Palestino: canal

El partido amistoso entre Alianza Lima vs Palestino será transmitido a través de la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión de paga como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros.

Alianza Lima vs Palestino: canales

Repasa los canales de transmisión que debes sintonizar para acceder a L1 MAX, de acuerdo a tu operador de televisión por cable, y disfrutar el partido de Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO:

  • Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
  • DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
  • Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
  • Best Cable: Canal 12
  • Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Palestino: dónde ver ONLINE

Si quieres ver el partido ONLINE por internet puedes acceder a las plataformas de streaming L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y TV 360. Eso sí, para acceder a estas al contenido de estas aplicaciones debes tener un plan o pagar una membresía.

Alianza Lima vs Palestino: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima es ligeramente favorito para imponerse a Palestino en Matute, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas:

CasasAlianza LimaEmpatePalestino
Te Apuesto2.063.423.20
Apuesta Total2.063.583.24
1xBet2.023.873.09

Alianza Lima vs Palestino: estadio

Estadio Alejandro Villanueva

Estadio Alejandro Villanueva, en Matute

El partido amistoso entre Alianza Lima y Palestino se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Guillermo Salas, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Éxitos"

  2. Perú se lavó la cara y empató con México en un partido amistoso en Nueva Jersey

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano