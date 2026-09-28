Perú vs México EN VIVO por amistoso: a qué hora juega, dónde ver, alineaciones y pronóstico

Todo listo para el partido entre Perú vs México por un amistoso internacional de fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium, o también conocido como el Red Bull Arena. Todo se llevará a cabo el martes 29 de septiembre a partir de las 8.00 pm. hora peruana (7.00 pm. horas de México). La transmisión va por la señal abierta de América TV, mientras que en tierras aztecas va por Canal 5 y Azteca Deportes.

La selección peruana afronta un exigente amistoso internacional ante México en la Fecha FIFA 2026 con el objetivo de consolidar la idea de juego de Mano Menezes y medir su nivel frente a uno de los rivales más competitivos de la Concacaf. La Bicolor llega tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas y utiliza esta serie de encuentros para afinar detalles de cara al nuevo ciclo internacional, aunque también ha sufrido una baja de última hora en la convocatoria que obligó al comando técnico a realizar ajustes en el plantel.

México, por su parte, inicia una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez, quien apuesta por una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes promesas para construir el proyecto rumbo al Mundial 2030. El 'Tri' afronta este compromiso con ausencias importantes como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez, aunque mantiene nombres de peso como Hirving Lozano, Johan Vásquez y César Montes, además de varios talentos emergentes que buscarán ganarse un lugar en la selección.

Las expectativas apuntan a un duelo intenso durante los 90 minutos, con Perú buscando imponer orden defensivo y aprovechar la velocidad de sus transiciones, mientras México intentará controlar la posesión y generar peligro con un ataque renovado. Al tratarse de un amistoso internacional, ambos entrenadores tendrán margen para realizar variantes y probar alternativas tácticas, por lo que el encuentro podría presentar distintos escenarios: desde un partido cerrado en la primera mitad hasta un desenlace más abierto conforme lleguen los cambios desde el banco.

¿Cuándo juega Perú vs México?

El partido entre Perú vs México por un amistoso internacional de fecha FIFA se disputará el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium o Red Bull Arena. Ambos elencos darán todo de sí en busca del triunfo para recobrar la confianza de sus aficionados.

¿A qué hora juega Perú vs México?

Este choque entre peruanos y mexicanos inicia a partir de las 8.00 pm. horas de Perú (7.00 pm. horas en la Ciudad de México). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 9.00 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 10.00 pm.

¿Dónde ver Perú vs México?

La transmisión del partido entre Perú vs México se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en la app de América TV GO a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Perú vs México

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá: TUDN, Azteca Deportes

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca Deportes, Azteca 7

Perú: América TV, TV 360, América TV GO

Estados Unidos: TUDN USA, Univision

Gianluca Lapadula marcó el único gol de Perú en el pasado amistoso ante Estados Unidos.

Perú vs México: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, México se perfila ampliamente como favorito para llevarse la victoria ante Perú en este amistoso internacional de fecha FIFA. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados.

CASAS DE APUESTAS MÉXICO EMPATE PERÚ Betsson 1.48 3.60 7.30 Betano 1.53 4.20 7.30 Bet365 1.45 3.80 7.00 1XBet 1.54 4.24 7.29 Doradobet 1.48 4.00 6.50

Posibles alineaciones de Perú vs México

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne; Renzo Garcés; Erick Noriega; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Jhonny Vidales; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

Historial Perú vs México: últimos 5 partidos

Perú 0-1 México (Amistoso 2022)

Perú 1-1 México (Amistoso 2015)

Perú 0-0 México (Amistoso 2013)

Perú 1-0 México (Copa América 2011)

México 4-0 Perú (Amistoso 2008)

¿Dónde juega Perú vs México?

El partido amistoso entre Perú y México se jugará en el Sports Illustrated Stadium, también como Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Dicho recinto deportivo tiene una capacidad aproximada de 25 mil espectadores.