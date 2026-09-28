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Revelan qué pasará con D'Alessandro Montenegro en Alianza Lima tras el positivo por doping

Conoce el futuro de D'Alessandro Montenegro en Alianza Lima luego de dar positivo al doping en el partido ante dos de Mayo al inicio de la temporada 2026.

Luis Blancas
D'Alessandro Montenegro y su futuro en Alianza Lima tras dar positivo al doping
D'Alessandro Montenegro y su futuro en Alianza Lima tras dar positivo al doping | Composición: Libero
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D’Alessandro Montenegro podría tener una nueva oportunidad con Alianza Lima luego del positivo que registró en un control antidopaje tras el partido ante 2 de Mayo. El futbolista volvió a integrarse a los entrenamientos del conjunto blanquiazul en Cieneguilla, situación que generó dudas sobre si está habilitado para volver a disputar encuentros oficiales.

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D'Alessandro Montenegro y su futuro en Alianza Lima tras dar positivo al doping

Precisamente, en el programa ‘Modo Fútbol’, los periodistas señalaron que realizaron las consultas correspondientes y conocieron que Montenegro podría estar disponible para el técnico Pablo Guede. De acuerdo con esta información, el entrenador íntimo tendría la posibilidad de contar con el futbolista si considera necesario utilizarlo en los próximos compromisos.

D' Alessandro Montenegro quedó apto para jugar partido con Alianza Lima

D'Alessandro Montenegro quedó apto para jugar partido con Alianza Lima

“He preguntado y me toca decir que cuando Alianza Lima juegue, como contra Palestino, está apto para Pablo Guede. O sea, Guede puede echar mano de él”, revelaron durante el programa.

Además, indicaron que Montenegro tendría previsto pronunciarse sobre todo lo ocurrido durante los últimos meses. El jugador podría brindar su versión de los hechos y aclarar las diferentes especulaciones que surgieron alrededor de su situación.

“Para que el futbolista esté apto para estar, es porque el camino está a favor de él. Lo que tengo claro es que seguramente el jugador dará su versión, hablará y todo estará más claro”, añadieron.

¿Qué sustancia habría ingerido D'Alessandro Montenegro?

Sobre el resultado del control antidopaje, Jhonny Baldovino, presidente de SAFAP, señaló anteriormente que la sustancia detectada no sería un anabólico y mencionó al clembuterol como el compuesto involucrado. “No era un anabólico, me parece que era clembuterol”, declaró en entrevista con Radio Ovación.

De esta manera, mientras continúa el proceso relacionado con el caso, Montenegro ya se encuentra trabajando junto al plantel de Alianza Lima y, según lo informado en ‘Modo Fútbol’, podría quedar a disposición de Pablo Guede para los próximos partidos.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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