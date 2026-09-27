Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedaron los partidos de la fecha 3

Este fin de semana arrancó la fecha 3 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, y como era de esperarse, esta jornada futbolera dejó diversos resultados entre los cincuenta equipos que compiten y donde solo uno de ellos logrará el tan ansiado ascenso a la Liga 2 en el próximo año. A continuación, te dejamos los resultados registrados hasta este domingo en el ‘Fútbol Macho’, que inició el sábado y continuó hoy con más de 20 partidos en simultáneo.

Resultados Copa Perú 2026 Etapa Nacional: así quedó la fecha 3

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

Viargoca FC 2-0 Virgen de las Nieves

Liberty School 0-1 Atlético Huracán

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

FC Sport River 3-4 Deportivo El Inca

Atlético Torino 2-0 Deportivo Caysa

Unión Minas Pamputa 2-1 Miguel Grau

ADEVIL FC 4-0 FC La Masía Nace

Atlético Nacional de Iquitos 2-0 UNAP

CSD Bancos 5-3 Municipal de Atalaya

Bella Esperanza 4-0 Arsenal Lawn Tennis

Sociedad Tiro Nro28 3-0 Academia Pepe

Vinicunca FC 2-2 Deportivo Huayruro

Deportivo Leones 2-1 CEFUT Juliaca

Virgen de la Natividad 2-2 Vendaval Azul

Por La Santa FC 0-1 Defensor Patibamba FC

CESA 2-2 Atlético Chanchamayo

Deportivo Pacífico 1-3 UD Chulucanas

Deportivo Cachorro 3-0 Cruz de Chalpón

Cultural Sachapuyos 3-3 Juan Pablo II Amazonas

ADA Cajabamba 1-1 El Combe FC

Shanao FC 0-0 Sport Huaja

Alianza Arenal 1-2 Sport Áncash

Sport Machete 1-1 Heraldos Negros

Juventud Palmeiras 2-0 Estrella Roja

Domingo Dianderas 1-1 Bad Boys (en juego)

Atlético Evsa 0-0 Constructores Uchiza (en juego)

Domingo Dianderas, equipo de Jorge Luna, está empatando con Bad Boys 1-1

Próximos partidos de Copa Perú 2026: fecha 4