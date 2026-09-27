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Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedaron los partidos de la fecha 3
Conoce todos los resultados que dejó la fecha tres de la Etapa Nacional y cómo avanzan los equipos en la Copa Perú 2026.
Este fin de semana arrancó la fecha 3 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, y como era de esperarse, esta jornada futbolera dejó diversos resultados entre los cincuenta equipos que compiten y donde solo uno de ellos logrará el tan ansiado ascenso a la Liga 2 en el próximo año. A continuación, te dejamos los resultados registrados hasta este domingo en el ‘Fútbol Macho’, que inició el sábado y continuó hoy con más de 20 partidos en simultáneo.
PUEDES VER: Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos
Resultados Copa Perú 2026 Etapa Nacional: así quedó la fecha 3
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
- Viargoca FC 2-0 Virgen de las Nieves
- Liberty School 0-1 Atlético Huracán
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
- FC Sport River 3-4 Deportivo El Inca
- Atlético Torino 2-0 Deportivo Caysa
- Unión Minas Pamputa 2-1 Miguel Grau
- ADEVIL FC 4-0 FC La Masía Nace
- Atlético Nacional de Iquitos 2-0 UNAP
- CSD Bancos 5-3 Municipal de Atalaya
- Bella Esperanza 4-0 Arsenal Lawn Tennis
- Sociedad Tiro Nro28 3-0 Academia Pepe
- Vinicunca FC 2-2 Deportivo Huayruro
- Deportivo Leones 2-1 CEFUT Juliaca
- Virgen de la Natividad 2-2 Vendaval Azul
- Por La Santa FC 0-1 Defensor Patibamba FC
- CESA 2-2 Atlético Chanchamayo
- Deportivo Pacífico 1-3 UD Chulucanas
- Deportivo Cachorro 3-0 Cruz de Chalpón
- Cultural Sachapuyos 3-3 Juan Pablo II Amazonas
- ADA Cajabamba 1-1 El Combe FC
- Shanao FC 0-0 Sport Huaja
- Alianza Arenal 1-2 Sport Áncash
- Sport Machete 1-1 Heraldos Negros
- Juventud Palmeiras 2-0 Estrella Roja
- Domingo Dianderas 1-1 Bad Boys (en juego)
- Atlético Evsa 0-0 Constructores Uchiza (en juego)
Domingo Dianderas, equipo de Jorge Luna, está empatando con Bad Boys 1-1
Próximos partidos de Copa Perú 2026: fecha 4
- UD Chulucanas vs. Deportivo Pacífico
- Club Deportivo Caysa vs. Atlético Torino
- Cruz de Chalpón vs. Cachorro de Motupe
- Juan Pablo II vs. Cultural Sachapuyos
- El Combe FC vs. ADA Cajabamba
- Deportivo El Inca vs. Sport River
- Sport Huaja vs. Shanao FC
- UNAP vs. Atlético Nacional
- Municipal de Atalaya vs. Deportivo Bancos
- Constructores de Uchiza vs. Atlético EVZA
- Sport Áncash vs. Alianza Arenal
- Arsenal Lawn Tennis vs. Bella Esperanza
- Estrella Roja vs. Juventud Palmeiras
- Bad Boys vs. Domingo Dianderas
- Heraldos Negros vs. Sport Machete
- Atlético Chanchamayo vs. CESA
- Academia Pepe vs. Sociedad Tiro 28
- Defensor Patibamba vs. Santa FC
- Miguel Grau vs. Unión Minas de Pamputa
- Deportivo Huayruro vs. Vinicunca FC
- Madre de Dios 2 vs. Madre de Dios 1
- CEFUT Juliaca vs. Leones de Anccaca
- Virgen de las Nieves vs. Viargoca FC
- Atlético Huracán vs. Liberty School
- Vendaval Azul vs. Virgen de la Natividad
¡Vamos al Circo!
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