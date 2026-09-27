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Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedaron los partidos de la fecha 3

Conoce todos los resultados que dejó la fecha tres de la Etapa Nacional y cómo avanzan los equipos en la Copa Perú 2026.

Eduardo Chirinos
Revisa los resultados de la fecha 3 de la Copa Perú 2026 Etapa Nacional
Revisa los resultados de la fecha 3 de la Copa Perú 2026 Etapa Nacional | Foto: Composición Líbero
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Este fin de semana arrancó la fecha 3 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, y como era de esperarse, esta jornada futbolera dejó diversos resultados entre los cincuenta equipos que compiten y donde solo uno de ellos logrará el tan ansiado ascenso a la Liga 2 en el próximo año. A continuación, te dejamos los resultados registrados hasta este domingo en el ‘Fútbol Macho’, que inició el sábado y continuó hoy con más de 20 partidos en simultáneo.

Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre.

PUEDES VER: Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos

Resultados Copa Perú 2026 Etapa Nacional: así quedó la fecha 3

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

  • Viargoca FC 2-0 Virgen de las Nieves
  • Liberty School 0-1 Atlético Huracán

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

  • FC Sport River 3-4 Deportivo El Inca
  • Atlético Torino 2-0 Deportivo Caysa
  • Unión Minas Pamputa 2-1 Miguel Grau
  • ADEVIL FC 4-0 FC La Masía Nace
  • Atlético Nacional de Iquitos 2-0 UNAP
  • CSD Bancos 5-3 Municipal de Atalaya
  • Bella Esperanza 4-0 Arsenal Lawn Tennis
  • Sociedad Tiro Nro28 3-0 Academia Pepe
  • Vinicunca FC 2-2 Deportivo Huayruro
  • Deportivo Leones 2-1 CEFUT Juliaca
  • Virgen de la Natividad 2-2 Vendaval Azul
  • Por La Santa FC 0-1 Defensor Patibamba FC
  • CESA 2-2 Atlético Chanchamayo
  • Deportivo Pacífico 1-3 UD Chulucanas
  • Deportivo Cachorro 3-0 Cruz de Chalpón
  • Cultural Sachapuyos 3-3 Juan Pablo II Amazonas
  • ADA Cajabamba 1-1 El Combe FC
  • Shanao FC 0-0 Sport Huaja
  • Alianza Arenal 1-2 Sport Áncash
  • Sport Machete 1-1 Heraldos Negros
  • Juventud Palmeiras 2-0 Estrella Roja
  • Domingo Dianderas 1-1 Bad Boys (en juego)
  • Atlético Evsa 0-0 Constructores Uchiza (en juego)
Domingo Dianderas, Copa Perú 2026

Domingo Dianderas, equipo de Jorge Luna, está empatando con Bad Boys 1-1

Próximos partidos de Copa Perú 2026: fecha 4

  • UD Chulucanas vs. Deportivo Pacífico
  • Club Deportivo Caysa vs. Atlético Torino
  • Cruz de Chalpón vs. Cachorro de Motupe
  • Juan Pablo II vs. Cultural Sachapuyos
  • El Combe FC vs. ADA Cajabamba
  • Deportivo El Inca vs. Sport River
  • Sport Huaja vs. Shanao FC
  • UNAP vs. Atlético Nacional
  • Municipal de Atalaya vs. Deportivo Bancos
  • Constructores de Uchiza vs. Atlético EVZA
  • Sport Áncash vs. Alianza Arenal
  • Arsenal Lawn Tennis vs. Bella Esperanza
  • Estrella Roja vs. Juventud Palmeiras
  • Bad Boys vs. Domingo Dianderas
  • Heraldos Negros vs. Sport Machete
  • Atlético Chanchamayo vs. CESA
  • Academia Pepe vs. Sociedad Tiro 28
  • Defensor Patibamba vs. Santa FC
  • Miguel Grau vs. Unión Minas de Pamputa
  • Deportivo Huayruro vs. Vinicunca FC
  • Madre de Dios 2 vs. Madre de Dios 1
  • CEFUT Juliaca vs. Leones de Anccaca
  • Virgen de las Nieves vs. Viargoca FC
  • Atlético Huracán vs. Liberty School
  • Vendaval Azul vs. Virgen de la Natividad
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