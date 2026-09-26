Bolivia vs Paraguay EN VIVO por amistoso FIFA: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

La selección de Bolivia y la de Paraguay volverán a enfrentarse, aunque en esta ocasión lo harán en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre, que se disputará en el Audi Field de Washington D. C., en Estados Unidos. Aquí te contamos cuándo será, a qué hora se jugará, por qué canal se podrá ver y todos los detalles de este atractivo encuentro.

Bolivia intentará pasar la página tras su eliminación del repechaje mundialista, donde perdió 2-1 frente a Irak. El conjunto dirigido por Óscar Villegas atraviesa además un momento complicado luego de las goleadas recibidas ante Argelia y Escocia, aunque el entrenador continúa apostando por una renovación de su plantel. Ante la ausencia de Carlos Lampe, Guillermo Viscarra aparece como la principal opción para custodiar el arco de la Verde.

Bolivia se prepara para el partido ante Paraguay

Paraguay llegará con mayor confianza luego de su participación en el último Mundial y con Gustavo Alfaro enfocado en darle continuidad al proyecto de cara a 2030. El técnico mantiene una base encabezada por Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria, mientras prueba nuevas alternativas para ampliar su grupo de jugadores. El duelo servirá así para que ambos combinados continúen ajustando sus equipos y evalúen nuevas piezas.

¿Cuándo juega Bolivia vs Paraguay?

Bolivia y Paraguay se medirán el domingo 27 de setiembre de 2026 en una nueva jornada de la fecha FIFA, en un partido que se disputará en el Audi Field de Washington D. C., Estados Unidos.

¿A qué hora juega Bolivia vs Paraguay?

El partido entre las selecciones de Bolivia y Paraguay se disputará a las 3.30, hora de Perú, y a las 4.30 en Bolivia. A continuación, se detallan los horarios confirmados para el comienzo de este atractivo encuentro:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Bolivia vs Paraguay?

La cobertura del encuentro entre Bolivia y Paraguay se podrá seguir EN VIVO ONLINE a través de la señal internacional de ESPN para toda Sudamérica, disponible mediante la app de Disney Plus. En Paraguay, la emisión estará accesible EN DIRECTO por GEN, Trece y APF TV.

Paraguay afina los detalles para enfrentar a Bolivia

¿Qué canales transmiten el partido entre Bolivia vs Paraguay?

Perú y Sudamérica: Disney Plus.

Bolivia: Fútbol Canal.

Ecuador: Canal del Fútbol.

México: Fox Sports.

Paraguay: GEN, Trece, VS Sports y APF TV.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: fuboTV, Fox Deportes y Fox One.

Bolivia vs Paraguay: pronóstico y apuestas

Paraguay parte con una clara ventaja frente a Bolivia, de acuerdo con las casas de apuestas, que sitúan al combinado paraguayo como favorito para imponerse. Consulta las cuotas de este partido en las distintas casas de apuestas:

CASA DE APUESTAS BOLIVIA EMPATE PARAGUAY Betsson 6.80 4.05 1.45 Betano 6.30 4.35 1.47 Bet365 6.00 4.20 1.40 1XBET 7.21 4.79 1.49 Caliente 6.50 4.20 1.43 Stake 6.90 4.60 1.42 Doradobet 6.50 4.75 1.40

Bolivia vs Paraguay: posibles alineaciones

Bolivia: Alejandro Torres; Yomar Rocha, Luis Haquin, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz y Moises Paniagua.

Alejandro Torres; Yomar Rocha, Luis Haquin, Marcelo Suárez, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz y Moises Paniagua. Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso; Robert Morales y Antonio Sanabria.

¿Dónde juegan Bolivia vs Paraguay?

El encuentro entre la selección de Bolivia y Paraguay se disputará en el Audi Field de Washington D. C., Estados Unidos, un recinto con capacidad para 20.000 personas.