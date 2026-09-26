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Temblor HOY, sábado 26 de septiembre de 2026, en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro de los últimos sismos, según el IGP
¿Sentiste un temblor? Revisa los últimos sismos registrados en Perú este 26 de septiembre de 2026, con información oficial del IGP.
¿Sentiste un temblor en Lima o en alguna otra región del país? Este sábado 26 de septiembre de 2026, sigue en vivo la información sobre los últimos sismos registrados en Perú. En esta nota encontrarás datos actualizados sobre la magnitud, el epicentro, la hora y la profundidad de los movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El territorio peruano se encuentra en una zona de constante actividad sísmica, por lo que es importante mantenerse informado a través de fuentes oficiales. Aquí podrás consultar los reportes de los últimos temblores y conocer si alguno de ellos fue percibido en Lima u otras ciudades del país.
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