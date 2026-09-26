Resultados de Admisión PUCP 2027-1: revisa la lista de ingresantes a la Especialidad de Danza por Evaluación Artística y de Creación

El sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026, el talento, la disciplina y la vocación artística serán protagonistas de un momento clave para la formación escénica en el país. Al culminar estas jornadas, la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú anunciará los resultados del proceso de selección para las especialidades de Danza, Música y Teatro, correspondientes al semestre 2027-1.

De acuerdo con la información oficial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, "para poder participar en la Evaluación Artística y de Creación, debes haber obtenido la condición de APTO en la evaluación académica, con un mínimo de 450 puntos".

Admisión PUCP 2027-1: resultados de la Evaluación Artística y de Creación para las especialidades de Danza, Música y Teatro

Tras un riguroso proceso de selección, en el que los postulantes demostraron su dominio técnico, capacidad expresiva y creatividad durante las evaluaciones presenciales, los resultados estarán disponibles el martes 29 de septiembre de 2026 en el Campus Virtual de la universidad. Para conocer su calificación y verificar si fueron seleccionados, deberán ingresar con sus credenciales institucionales.

Consulta directa en el Campus Virtual : Ingresa al portal oficial de admisión de la universidad con tu código de postulante y contraseña para consultar tu constancia de resultados.

: Ingresa al portal oficial de admisión de la universidad con tu código de postulante y contraseña para consultar tu constancia de resultados. Revisión del correo y recepción de la Guía del Admitido : Revisa la bandeja de entrada del correo electrónico registrado durante la inscripción. Allí recibirás las indicaciones para la entrega de la documentación digital, la acreditación médica y los trámites correspondientes a la primera matrícula.

: Revisa la bandeja de entrada del correo electrónico registrado durante la inscripción. Allí recibirás las indicaciones para la entrega de la documentación digital, la acreditación médica y los trámites correspondientes a la primera matrícula. Atención a través de los canales de contacto: Si tienes dudas sobre el proceso de incorporación, la Oficina de Admisión de FARES brinda atención directa a través del correo electrónico admision.fares@pucp.edu.pe o de la línea institucional de WhatsApp +51 991 703 941.

Si tu nombre figura entre los seleccionados, deberás completar la ruta administrativa dentro de las fechas establecidas por la institución para asegurar tu vacante.

¿Qué es el examen artístico de la PUCP?

El examen artístico de la PUCP constituye una instancia de selección práctica diseñada por la Facultad de Artes Escénicas para evaluar el potencial técnico, la sensibilidad estética y la actitud de los aspirantes a sus carreras. A diferencia de los exámenes teóricos tradicionales, este proceso permite valorar directamente las capacidades expresivas e interpretativas de los futuros artistas.

En el caso específico de la Especialidad de Danza, la Evaluación Artística y de Creación consta de dos pruebas obligatorias y del envío previo de material personal: