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Resultados de Admisión PUCP 2027-1: revisa la lista de ingresantes a la Especialidad de Danza por Evaluación Artística y de Creación
Conoce cuándo y cómo consultar la lista de ingresantes 2027-1 de Danza, Música y Teatro por Evaluación Artística y de Creación, así como tu puntaje.
El sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026, el talento, la disciplina y la vocación artística serán protagonistas de un momento clave para la formación escénica en el país. Al culminar estas jornadas, la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú anunciará los resultados del proceso de selección para las especialidades de Danza, Música y Teatro, correspondientes al semestre 2027-1.
PUEDES VER: Examen de Admisión UNALM 2026-II: LINK para ver los resultados y saber si alcanzaste una vacante
De acuerdo con la información oficial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, "para poder participar en la Evaluación Artística y de Creación, debes haber obtenido la condición de APTO en la evaluación académica, con un mínimo de 450 puntos".
Admisión PUCP 2027-1: resultados de la Evaluación Artística y de Creación para las especialidades de Danza, Música y Teatro
Tras un riguroso proceso de selección, en el que los postulantes demostraron su dominio técnico, capacidad expresiva y creatividad durante las evaluaciones presenciales, los resultados estarán disponibles el martes 29 de septiembre de 2026 en el Campus Virtual de la universidad. Para conocer su calificación y verificar si fueron seleccionados, deberán ingresar con sus credenciales institucionales.
- Consulta directa en el Campus Virtual: Ingresa al portal oficial de admisión de la universidad con tu código de postulante y contraseña para consultar tu constancia de resultados.
- Revisión del correo y recepción de la Guía del Admitido: Revisa la bandeja de entrada del correo electrónico registrado durante la inscripción. Allí recibirás las indicaciones para la entrega de la documentación digital, la acreditación médica y los trámites correspondientes a la primera matrícula.
- Atención a través de los canales de contacto: Si tienes dudas sobre el proceso de incorporación, la Oficina de Admisión de FARES brinda atención directa a través del correo electrónico admision.fares@pucp.edu.pe o de la línea institucional de WhatsApp +51 991 703 941.
Si tu nombre figura entre los seleccionados, deberás completar la ruta administrativa dentro de las fechas establecidas por la institución para asegurar tu vacante.
¿Qué es el examen artístico de la PUCP?
El examen artístico de la PUCP constituye una instancia de selección práctica diseñada por la Facultad de Artes Escénicas para evaluar el potencial técnico, la sensibilidad estética y la actitud de los aspirantes a sus carreras. A diferencia de los exámenes teóricos tradicionales, este proceso permite valorar directamente las capacidades expresivas e interpretativas de los futuros artistas.
En el caso específico de la Especialidad de Danza, la Evaluación Artística y de Creación consta de dos pruebas obligatorias y del envío previo de material personal:
- Carta de motivación y formulario: Previamente a las evaluaciones en sala, el postulante debe enviar una carta de motivación y completar un formulario, en los que deberá detallar sus expectativas, proyecciones profesionales y experiencia previa.
- Prueba Corporal (clase de técnica y exploración): Evaluación presencial realizada en los salones de danza del campus San Miguel, donde los docentes de la carrera imparten una clase técnica mientras un jurado evalúa aspectos como la alineación corporal, el sentido del ritmo y la capacidad de improvisación.
- Prueba Creativa (unipersonal y entrevista): Presentación presencial de una composición de movimiento original, con una duración máxima de 2 minutos. Tras la presentación, el jurado formula preguntas sobre el trabajo realizado, la carta de motivación y la vocación del postulante.
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