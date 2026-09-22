Faltan pocos días para el inicio de octubre, que llega con nuevas fechas de pagos para los trabajadores del sector público y pensionistas a nivel nacional. El Banco de la Nación ya tiene programado el cronograma de sueldos, por lo que es importante conocer el día exacto de abono para organizar mejor los gastos y evitar confusiones.

¿Quiénes recibirán primero su sueldo o pensión y en qué fechas podrán disponer de su dinero? En esta nota te contamos el cronograma de pagos de octubre 2026, con las fechas correspondientes a trabajadores públicos y pensionistas de los Decretos de Ley N.° 19990 y 20530 para que puedas consultar cuándo te toca cobrar.

Banco de la Nación: cronograma de pagos octubre 2026 para el sector público

Martes 20 de octubre: Educación (inc. universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (inc. universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Miércoles 21 de octubre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 22 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Revisa las fechas de pago de octubre 2026 del Banco de la Nación para trabajadores públicos y pensionistas.

Cronograma de pagos de pensiones ONP 19990 en octubre

Los pensionistas del régimen ONP del Decreto de Ley N.° 19990 también cuentan con fechas específicas para recibir su pago durante octubre de 2026. A continuación, conoce el cronograma oficial de pagos, organizado según la primera letra del apellido paterno, y revisa qué día podrás disponer de tu pensión a través del Banco de la Nación.

Apellidos A-C: lunes 7 de octubre

lunes 7 de octubre Apellidos D-L: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre Apellidos M-Q: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Apellidos R-Z: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Inicio del pago a domicilio: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre Fin de pago a domicilio: sábado 24 de octubre.

Cronograma de pensiones Ley N.° 20530 para octubre 2026

Los pensionistas del régimen de la Ley N.° 20530, ya pueden conocer cuándo se realizará el depósito para planificar los próximos gastos y saber desde qué día podrán disponer del dinero.