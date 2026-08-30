Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya pueden consultar el cronograma correspondiente a setiembre de 2026 vía el Banco de la Nación. Los pagos del régimen del Decreto Ley N.° 19990 se realizarán de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, permitiendo a los beneficiarios conocer con anticipación el día en que tendrán disponible su pensión. ¿En qué fecha te toca cobrar?

¿Cuándo pagan las pensiones ONP de setiembre 2026?

El primer grupo de pensionistas recibirá el depósito el lunes 7 de setiembre, mientras que el cronograma continuará durante los siguientes días. La distribución se realizará de la siguiente manera: A-C, lunes 7; D-L, martes 8; M-Q, miércoles 9; y R-Z, jueves 10 de setiembre. Estas fechas corresponden al abono en cuenta bancaria para los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990.

Cronograma de pago de pensiones ONP de setiembre 2026: revisa las fechas para cobrar en Banco de la Nación.

El abono de las pensiones se realizará en cuentas del Banco de la Nación, así como en otras entidades financieras habilitadas, entre ellas BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y BanBif. Por ello, los pensionistas no necesariamente tienen que acudir a una agencia el mismo día del depósito para disponer de su dinero.

¿Cuándo cobrarán los pensionistas de otros regímenes?

Para los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846, así como quienes reciben pensiones por encargo, pensionistas pesqueros de la Ley N.° 30003 y beneficiarios del seguro complementario de trabajo de riesgo de la Ley N.° 26790, el depósito está programado para el viernes 11 de setiembre.

Asimismo, los pensionistas del régimen 19990 que reciben su dinero mediante pago a domicilio tendrán el depósito correspondiente entre el 14 y el 23 de setiembre. Para los convenios internacionales, la fecha establecida es el 15 de setiembre.

Recuerda que una vez realizado el depósito, la pensión permanece disponible en la cuenta bancaria del beneficiario. La ONP ha precisado que los pensionistas pueden retirar su dinero cuando lo necesiten mediante agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados, por lo que no es indispensable acudir al banco exactamente en la fecha asignada.