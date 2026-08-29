El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEPRE UNMSM) llevará a cabo este domingo 30 de agosto el esperado cuarto examen del Ciclo Ordinario 2026-I. Esta última evaluación será determinante para establecer el orden final de mérito y definir la adjudicación de las vacantes de ingreso directo a la Decana de América.

Resultados CEPRE San Marcos 2026

Para este proceso, el ingreso a la Ciudad Universitaria se realizará de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. por las puertas 1, 3 y 7. La institución recomienda a los estudiantes acudir según la letra inicial de su primer apellido, con el fin de facilitar el acceso: de A a I, a partir de las 6:00 a. m.; de J a Q, desde las 7:00 a. m.; y de R a Z, a partir de las 7:30 a. m. Recuerda que, después de las 8:00 a. m., no se permitirá el ingreso de ningún postulante.

Resultados del cuarto examen CEPRE San Marcos 2026-I: LINK oficial de la Intranet

Una vez finalizada la calificación del examen por parte de la Oficina Central de Admisión (OCA), los estudiantes podrán consultar sus puntajes individuales, su puntaje acumulado y el cuadro de mérito a través de los canales oficiales habilitados:

Intranet de Alumnos de la CEPRE UNMSM: Accede al portal oficial de la Pre San Marcos

Durante las primeras horas posteriores a la publicación, la plataforma podría registrar una alta concurrencia de usuarios. Si la Intranet presenta problemas de carga o lentitud, se recomienda intentar acceder mediante una ventana de navegación en modo incógnito o, alternativamente, borrar la memoria caché y el historial del navegador.

Resultados CEPRE San Marcos 2026

¿Cómo se distribuyen los puntajes acumulados para el ingreso directo por la OCA?

El Ciclo Ordinario 2026-I se desarrolló durante 19 semanas y contempló cuatro pruebas presenciales con puntaje acumulativo. El cuarto y último examen corresponde a la evaluación con mayor peso en el cómputo general: