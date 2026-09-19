El Congreso de la República vuelve a poner sobre la mesa un nuevo retiro de fondos de las AFP. La diputada Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, ha anunciado un proyecto de ley que propone que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones accedan de forma voluntaria y progresiva a sus ahorros previsionales. Esta iniciativa surge en respuesta a la necesidad de facilitar el acceso a los fondos acumulados en sus cuentas. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Es posible un próximo retiro de hasta 4 UIT?

¿Proyecto de ley establece retiro de hasta 4 UIT? Esto se sabe

El viernes 18 de septiembre se presentó la nueva propuesta que marca una de las primeras iniciativas del nuevo Congreso bicameral. Con ello se busca reabrir el debate acerca del acceso extraordinario a los fondos previsionales, un tema que ha generado interés y controversia en el ámbito legislativo. Esta presentación todavía no habilita un nuevo retiro de fondos.

Y es que, a diferencia de los retiros extraordinarios anteriores, el proyecto de ley propuesto por Palomino no contempla, por el momento, la posibilidad de que los afiliados accedan a un nuevo retiro de hasta 4 UIT, lo que impide afirmar que los peruanos podrían disponer de hasta S/22.000.

Recordemos que, en el último retiro extraordinario, se permitió el acceso a un monto equivalente a 4 UIT en 2026, fijadas en S/5.500, lo que resultó en un máximo de S/22.000. El plazo para solicitar aquel desembolso finalizó en enero de este año.

Esta nueva iniciativa sugiere un mecanismo de retiro voluntario y progresivo, aunque los detalles específicos sobre el monto, la cantidad de desembolsos y las condiciones de acceso deberán ser definidos durante el proceso legislativo que corresponda.

Iniciativa de Palomino es vinculada a posible crisis del Fenómeno El Niño

La parlamentaria Catherin Palomino señaló que esta propuesta tiene como objetivo ofrecer una gran alternativa para sus afiliados ante posibles dificultades económicas provocadas por fenómenos climáticos.

Mencionó que los últimos eventos relacionados con El Niño pueden ejercer presiones inflacionarias y repercutir en el crecimiento económico. Su pronunciamiento se basó en investigaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). "Ante posible crisis económica, proponemos retiro de AFP", señaló la diputada.

"La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico", añadió en sus redes sociales.