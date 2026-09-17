Procesión del Señor de los Milagros 2026: revisa el cronograma con fechas confirmadas en octubre

La fe y tradición volverán a tomar las calles de Lima durante el mes morado, con el regreso de la tradicional procesión del Cristo Moreno en 2026. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas confirmó que la sagrada imagen realizará cinco recorridos procesionales entre octubre y noviembre, convocando nuevamente a miles de fieles y devotos.

El cronograma de la Procesión del Señor de los Milagros de este 2026 anuncia las fechas, horarios y principales calles que formarán parte de cada jornada en esta tradicional celebración religiosa. Conoce todos los detalles al respecto para que te organices con anticipación.

Fechas confirmadas de la Procesión del Señor de los Milagros

La primera salida del Señor de los Milagros será el sábado 3 de octubre, mientras que el último recorrido está programado para el domingo 1 de noviembre. Conoce las fechas:

Sábado 3 de octubre

Domingo 18 de octubre

Lunes 19 de octubre

Miércoles 28 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Fechas confirmadas de la procesión del Señor de los Milagros.

Primera procesión: sábado 3 de octubre

El primer recorrido del Señor de los Milagros tendrá como punto de partida el Santuario de Las Nazarenas. La imagen avanzará por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, para finalmente retornar por la avenida Tacna.

Segunda procesión: domingo 18 de octubre

El segundo recorrido pasará por importantes puntos del Centro Histórico de Lima. La ruta contempla la avenida Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión, con ingreso a la Plaza de Armas para recibir homenajes de la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Posteriormente, continuará hacia el jirón Carabaya, jirón Ucayali, avenida Abancay y otras vías hasta llegar a la Iglesia del Carmen.

Tercera procesión: lunes 19 de octubre

Al día siguiente, el anda continuará su recorrido desde la Iglesia del Carmen. La ruta incluirá el jirón Huánuco, jirón Puno y la avenida Grau, además de visitas a los hospitales Dos de Mayo y Almenara y al Palacio de Justicia. Finalmente, la imagen retornará al Santuario de Las Nazarenas.

Cuarta procesión: miércoles 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre, fecha central de la festividad del Señor de los Milagros, se realizará el cuarto recorrido. La imagen pasará por la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte, incluyendo una visita al Hospital Loayza. Luego continuará por la avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, antes de regresar a Las Nazarenas.

Quinta procesión: domingo 1 de noviembre

El último recorrido está programado para el domingo 1 de noviembre. El Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación, para luego retornar al Monasterio de Las Nazarenas y culminar oficialmente sus recorridos procesionales de 2026.