Procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre: último recorrido del Cristo Moreno

El Señor de los Milagros realizará su último recorrido este sábado 1 de noviembre. La imagen del Cristo Moreno transitará por las calles del Centro de Lima acompañado de sus fieles, quienes lo acompañarán hasta la Iglesia de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el 2026.

Procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre

La procesión del Señor de los Milagros pactada para el sábado 1 de noviembre iniciará en la Iglesia de las Nazarenas. El anda del Cristo de Pachacamilla transitará por la avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay y avenida Emancipación.

¿A qué hora sale la procesión del Señor de los Milagros el sábado 1 de noviembre?

Cientos de fieles acudirán a la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre. El recorrido del Cristo Moreno comenzará a las 12:00 de la mañana y estará acompañado de diversas cuadrillas, saumadoras y devotos, quienes acompañarán con cantos y oraciones la peregrinación.

¿Dónde está HOY la procesión del Señor de los Milagros?

Las personas deben saber que existe un canal de WhatsApp para que puedan seguir en directo al la procesión del Señor de los Milagros. A continuación, te diremos cómo puedes acceder a esta información. ¡Toma nota!

¿Cuánto pesa el anda del Señor de los Milagros?

El anda del Señor de los Milagros estaría pesando entre 900 y 990 kilogramos, según dio a conocer un estudio de la PUCP; sin embargo, otras fuentes indican que tiene un peso de 1.200 y 1,400 kg. La imagen es cargada entre 32 integrantes de cada cuadrilla de cargadores.