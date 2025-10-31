0
EN VIVO
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

Procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre: último recorrido del Cristo Moreno

La última procesión del Señor de los Milagros se realizará el sábado 1 de noviembre. Conoce AQUÍ por dónde será y a qué hora inicia.

Roxana Aliaga
La última procesión del Señor de los Milagros será sábado 1 de octubre.
La última procesión del Señor de los Milagros será sábado 1 de octubre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
COMPARTIR

El Señor de los Milagros realizará su último recorrido este sábado 1 de noviembre. La imagen del Cristo Moreno transitará por las calles del Centro de Lima acompañado de sus fieles, quienes lo acompañarán hasta la Iglesia de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el 2026.

La Imagen del Señor de los Milagros casi se cae durante la segunda procesión 2024.

PUEDES VER: Anda del Señor de los Milagros casi SE CAE en plena procesión: VIDEO del preciso momento

Procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre

La procesión del Señor de los Milagros pactada para el sábado 1 de noviembre iniciará en la Iglesia de las Nazarenas. El anda del Cristo de Pachacamilla transitará por la avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay y avenida Emancipación.

señor de los milagros

señor de los milagros

¿A qué hora sale la procesión del Señor de los Milagros el sábado 1 de noviembre?

Cientos de fieles acudirán a la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre. El recorrido del Cristo Moreno comenzará a las 12:00 de la mañana y estará acompañado de diversas cuadrillas, saumadoras y devotos, quienes acompañarán con cantos y oraciones la peregrinación.

¿Dónde está HOY la procesión del Señor de los Milagros?

Las personas deben saber que existe un canal de WhatsApp para que puedan seguir en directo al la procesión del Señor de los Milagros. A continuación, te diremos cómo puedes acceder a esta información. ¡Toma nota!

¿Cuánto pesa el anda del Señor de los Milagros?

El anda del Señor de los Milagros estaría pesando entre 900 y 990 kilogramos, según dio a conocer un estudio de la PUCP; sin embargo, otras fuentes indican que tiene un peso de 1.200 y 1,400 kg. La imagen es cargada entre 32 integrantes de cada cuadrilla de cargadores.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

  2. ¿El lunes 3 de noviembre es feriado? Revisa lo que señala El Peruano y si podrás descansar

  3. ¿Gobierno confirmó que el toque de queda inicia este 31 de octubre? Últimas noticias de la medida

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano