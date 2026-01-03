María Corina Machado se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro por EE. UU.: "Venezuela será libre"

Este sábado 3 de enero, es un día histórico para Venezuela, luego de que Estados Unidos anunciara la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tras importante acontecimiento, María Corina Machado realizó su primer pronunciamiento al respecto mediante sus redes sociales.

"Llegó la HORA DE LA LIBERTAD. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.", señaló la principal líder de la oposición al chavismo.

Pronunciamento de María Corina Machado ante captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.", agregó María Corina Machado en su carta.

María Corina Machado apoya a Edmundo González tras captura de Maduro

Como se recuerda, en las anteriores elecciones 2024 de Venezuela, la líder opositora denunció fraude y tras la captura del presidente Nicolás Maduro, este tema vuelve a la palestra pública, puesto que Machado exige que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia como el líder legítimo.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.", indicó María Corina.

María Corina Machado respalda a Edmundo González.

Además, agregó que, "hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.".

"A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.", finalizó.