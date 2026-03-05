- Hoy:
Se confirmó el castigo que recibió Eryc Castillo tras ser expulsado en el partido ante UTC
Eryc Castillo de Alianza Lima recibió un firme castigo luego de agredir a un futbolista y ser expulsado ante UTC en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Eryc Castillo fue protagonista en el duelo de Alianza Lima ante UTC por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de ser expulsado por agredir a David Dioses. Tras este incidente, la Liga 1 confirmó el severo castigo que recibirá el futbolista del equipo blanquiazul de cara a los próximos encuentros del primer campeonato del año.
Eryc Castillo recibió firme castigo tras agresión y tarjeta roja ante UTC por Liga 1
A los 70 minutos del segundo tiempo, Castillo agredió físicamente a Dioses y dejó a Alianza con 10 hombres luego de que el árbitro Mike Palomino decidiera sacarle tarjeta roja.
Video: L1MAX
Tras ello, la Liga 1 dio a conocer a todos los hinchas del cuadro blanquiazul el tiempo en que estará suspendido el futbolista ecuatoriano.
Eryc Castillo quedará fuera 1 fecha, por lo que se perderá el duelo de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 ante FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva.
La Liga 1 confirmó que Eryc Castillo recibió 1 fecha de suspensión tras salir expulsado del duelo entre Alianza Lima y UTC.
¿Cuándo volverá Eryc Castillo a Alianza Lima tras suspensión ante UTC?
Asimismo, es importante destacar que la agresión de Castillo a David Dioses de UTC no logró a que el futbolista ecuatoriano sea suspendido más tiempo que 1 fecha por lo que su ansiado regreso será ante Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Eryc Castillo en Alianza Lima 2026
Eryc Castillo fue una figura destacada en Alianza Lima durante la temporada 2025 y ahora, en 2026, tiene como objetivo volver a ser protagonista del equipo. En esta edición de la Liga 1, el jugador ofensivo ha disputado 5 encuentros, sin embargo, aún no ha anotado goles al no haber demostrado todavía su mejor nivel.
