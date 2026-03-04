Cienciano vs Melgar EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, apuestas y dónde ver

Cienciano recibirá a Melgar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El 'Clásico del Sur' iniciará a las 7:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido en vivo por DSports 2 (antes DirecTV Sports) y DGO.

Se volverán a ver las caras dos de los equipos más importantes del país. Cienciano quiere volver a conquistar la Copa Sudamericana; por ello, con el aliento de su gente, buscará dejar en el camino a su 'Compadre'.

Melgar, por su parte, no está atravesando un buen momento en la Liga 1, quieren revertir este complicado momento con un triunfo en Cusco que les permita competir en un torneo donde llegaron hasta semifinales.

En Cienciano, Horacio Melgarejo encontró la base de su equipo. Necesita ajustar puntos para que sus jugadores puedan reflejar una solidez en todas sus líneas.

Cienciano se quedó con el clásico cusqueño.

El estratega del 'Papá' resaltó que sus jugadores tienen que presionar la salida de su rival y los defensas deben estar atentos para evitar que la ofensiva contraria pueda lastimar su área. Aseguró que están por el camino correcto.

"Debemos continuar con nuestro ADN, que es presionar arriba, ser compactos en defensa y, a partir de ahí, generar ocasiones de gol. La defensa está muy firme y por eso vamos a tener chances", puntualizó Melgarejo.

A su vez, Juan Reynoso inició bien la Liga 1, pero dos derrotas (sobre todo en Arequipa ante Los Chankas) desató una serie de cuestionamientos por los hinchas.

Melgar no la pasa bien en la Liga 1 2026.

El conjunto arequipeño cuenta con destacados jugadores, como Bernardo Cuesta, Alex Deneumostier, Cristian Bordachar, Walter Tandazo, Franco Zanelatto y Jhonny Vidales. Futbolistas que te pueden cambiar el trámite del duelo.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Melgar?

México: 6:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela y Bolivia: 8:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (día siguiente)

Horarios del Cienciano vs. Melgar en Estados Unidos

Zona horaria Hora del partido Ciudades de referencia Eastern Time (ET) 7:30 p.m. Nueva York, Miami, Washington D.C. Central Time (CT) 6:30 p.m. Chicago, Houston, Dallas Mountain Time (MT) 5:30 p.m. Denver, Phoenix Pacific Time (PT) 4:30 p.m. Los Ángeles, Las Vegas, Seattle

¿Dónde ver Cienciano vs Melgar?

La transmisión del partido entre Cienciano y Melgar por la Copa Sudamericana estará a cargo de DSports 2 tanto para Perú como para América Latina. Por streaming, el clásico estará disponible por DGO.

¿Cómo ver DSports en Perú el partido Cienciano vs. Melgar?

Para ver DSports 2 debes sintonizar el canal 612 (SD) y 1612 (HD). Este canal televisará en Perú el duelo entre Cienciano y Melgar.

Cienciano vs. Melgar: entradas

Niños: 15 soles

Norte: 25 soles

Sur: 35 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 60 soles

Cienciano vs. Melgar por Copa Sudamericana: Copa Sudamericana

Apuestas Cienciano Empate Melgar Betsson 2.62 3.25 2.52 Betano 2.55 3.45 2.90 Bet365 2.45 3.25 2.90 1xBet 2.44 3.28 2.74 CoolBet 2.40 3.25 2.90 DoradoBet 2.62 3.50 2.75

Cienciano vs. Melgar: últimos cinco partidos

31.01.26 | Melgar 2-0 Cienciano

02.10.25 | Melgar 2-0 Cienciano

10.05.25 | Cienciano 1-2 Melgar

25.08.24 | Cienciano 3-1 Melgar

30.03.24 | Melgar 2-0 Cienciano

Cienciano vs. Melgar: Alineación

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés..

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Lazo; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata, Pablo Erustes; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.