Canal confirmado para ver Cienciano vs Melgar por partido de Copa Sudamericana 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido Cienciano vs Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Diego Medina
Cienciano y Melgar juegan por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.
Clásico del Sur entre Cienciano vs Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, por lo que millones de hinchas están en la expectativa de presenciar este encuentro. Conmebol hizo oficial el canal confirmado para sintonizar estos vibrantes 90 minutos en la Ciudad Imperial.

¿Dónde ver Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, hay canales oficiales como Unitel y TiGO. En el caso tengas la opción vía streaming, puedes presenciar este cotejo a través de la app de DGO.

Canales de transmisión para ver Cienciano vs Melgar

  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
  • Brasil: ESPN, Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports
Cienciano vs Melgar

Canales confirmados para ver Cienciano vs Melgar.

Cienciano vs Melgar: fecha, día y hora

Muy aparte de conocer el canal de transmisión de este compromiso entre Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana 2026, informamos que el duelo por el 'Clásico del Sur' está pactado para el jueves 5 de marzo a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT) en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Recordemos que este cotejo será a partido único y definirá qué equipo clasificará a la fase de grupos.

Es preciso mencionar, que por la primera jornada de la Liga 1 2026, ambos elencos se vieron la cara en Arequipa. el marcador fue favorable para los rojinegros con un marcador de 2-0. No obstante, el presente es distinto para ambos y todo puede ocurrir en los próximos 90 minutos.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

