Dos gigantes de España, frente a frente. Barcelona medirá fuerzas ante Atlético Madrid, desde el estadio Spotify Camp Nou, por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. ¿Qué equipo se quedará con la clasificación?

¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético Madrid?

El duelo entre Barcelona vs Atlético Madrid se disputará este martes 3 de marzo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid?

Repasa horarios y canales para ver el duelo Barcelona vs Real Madrid, según tu país de residencia.

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Päraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

En Perú, Barcelona y Atlético Madrid será transmitido por América Televisión y Movistar Deportes; además ONLINE puedes verlo en América TVGO y Movistar TV App.

Barcelona vs Atlético Madrid: previa del partido

Recordemos que la ida en el Metropolitano quedó 4-0 a favor del Atlético Madrid, por lo que el equipo dirigido por Diego Simeone tiene la primera opción de avanzar a la gran final.

Sin embargo, el Barcelona ya conoce de épicas remontadas en su historia, por lo que se esperanza en Lamine Yamal, Raphinha y otras figuras para darle vuelta a esta serie.

Barcelona cayó 4-0 ante Atlético Madrid en el Metropolitano.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se medirá en la definición por el título de la Copa del Rey, ante el vencedor del duelo vasco entre Real Sociedad y Athletic Bilbao.