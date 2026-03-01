Canal confirmado para ver Barcelona vs Atlético de Madrid por semifinal de la Copa del Rey

Se nos viene uno de los partidos más emocionantes de esta semana. Barcelona recibirá al Atlético de Madrid este martes 3 de marzo por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Los colchoneros llegan arriba en el marcador tras el 4-0 en la ida, sin embargo, el equipo de Hansi Flick buscará una remontada heroica para llegar a la gran final.

Canal confirmado para ver Barcelona vs Atlético de Madrid

El duelo de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026 entre Barcelona vs Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO GRATIS por señal abierta mediante América TV (canal 4). Del mismo modo, también estará disponible por Movistar Deportes en todo el territorio peruano.

Por otro lado, para quienes deseen sintonizar este partidazo EN DIRECTO ONLINE estará disponible por vía streaming mediante las aplicaciones de América TVGO y Movistar TV App.

¿Dónde ver semifinal Barcelona vs Atlético de Madrid?

Brasil: Disney Plus.

Argentina: Flow Sports.

Colombia: Win Play.

Ecuador: Canal del Futbol.

Perú: América Televisión, Movistar Deportes.

Uruguay: Flow TV.

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevisión, Inter

EE. UU.: ESPN, fuboTV y ESPN App.

España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

¿Cómo llegan los equipos a las semifinales?

Barcelona llega a este encuentro con la necesidad de poder sacar adelante un resultado complicado. El equipo azulgrana mostró grandes deficiencias en la ida en el Metropolitano, donde el equipo falló en su funcionamiento ofensivo. Sin embargo, en los últimos partidos han mostrado una mejora en su rendimiento siendo líder de LaLiga.

Atlético de Madrid apabulló al Barcelona en la ida y se ilusiona con la final. Foto: AFP

Por su parte, Atlético de Madrid buscará manejar la gran ventaja obtenida en la ida y sellar su pase a la gran final. El equipo del 'Cholo' Simeone ha logrado sacar un buen rendimiento en los últimos partidos sumando 3 victorias consecutivas. Sin embargo, también tiene una mala estadísticas ante los culés, pues solo los han podido vencer en 2 de los últimos 11 partidos.

Barcelona vs Atlético de Madrid: últimos resultados