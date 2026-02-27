- Hoy:
Barcelona vs Villarreal EN VIVO por DirecTV Sports: horario, alineaciones y dónde ver LaLiga
Barcelona vs Villarreal chocan este sábado EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 26 de LaLiga EA Sports desde el Spotify Camp Nou vía DirecTV Sports y Movistar Plus.
Barcelona vs Villareal se enfrentan este sábado 28 de febrero por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025/2026. Este duelo será vital los 'Culés' en su objetivo se seguir el liderato de la tabla de posiciones. Este compromiso se disputará en el Spotify Camp Nou y dará inicio a las 10:15 p.m. (hora peruana) y 5:15 p.m. (hora de España). La transmisión del partido va por la señal EN VIVO de DirecTV Sports y Movistar Plus.
Previa del partido Barcelona vs Villarreal por LaLiga
Barcelona llega como líder en solitario del torneo con 61 puntos y con un registro impecable de 12 triunfos consecutivos como local. El equipo dirigido por Hansi Flick busca sumar una nueva victroria tras el 3-0 sobre el Levante en la última jornada y poder la cima y ampliar la distancia sobre el Real Madrid.
Barcelona recuperó el liderato en la tabla de posiciones y buscará distanciarse del Real Madrid.
El cuadro azulgrana ha mostrado contundencia ofensiva y solidez en su estadio, además de contar con jugadores como Lamine Yamal y Fermín López que atraviesan un gran momento de forma y han demostrado su desequilibrio. Sin embargo, no podrá contar con Gerard Martín por sanción.
Por su parte, el Villarreal es tercero con 51 unidades y busca consolidarse en zona de Champions League para la próxima temporada. El conjunto de Marcelino García viene de sumar tres victorias en las últimas cuatro jornadas. Pese a su buen desempeño, no ha sido capaz de vencer a los equipos que van en el Top 5.
Villarreal ha logrado dar un gran rendimiento en la temporada y buscará dar el golpe en el Camp Nou.
El 'Submarino Amarillo' ha sufrido en defensa, dejando su valla invicta en solo 2 partidos del campeonato. No obstante, cuenta con el olfato goleador de Ayoze Pérez, Georges Mikautadze y Alberto Moleiro, este último siendo máximo goleador con 9 anotaciones. Sin embargo, no podrán contar con Juan Foyth en su esquema.
¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el partido Barcelona vs Villarreal en los distintos países del mundo con el fin de que no te pierdas el inicio del duelo por la fecha 26 de LaLiga.
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:15 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 11:15 a. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 12:15 p. m.
- México y Centroamérica: 9:15 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 11:15 a. m.
- España: 5:15 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal EN VIVO?
El partido entre Barcelona vs Villarreal contará con la transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de DirecTV Sports para casi todo el territorio sudamericano. Del mismo modo el compromiso se podrá ver ONLINE por la app de streaming de DGO. Por su parte, en España se visualizará EN DIRECTO por Movistar Plus y LaLiga TV.
¿Qué canal transmite partido Barcelona vs Villarreal?
Si quieres ver el duelo entre Barcelona vs Villarreal EN VIVO ONLINE debes estar atento a los siguientes canales dependiendo el paós en donde te encuentres.
- Perú, Chile, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports.
- Brasil: ESPN, Zapping, Clato TV Plus, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.
- Argentina y Uruguay: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.
- México: Sky Sports, izzi y Sky Plus.
- Panamá: Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports.
- Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.
- Estados Unidos: ESPN, fuboTV y ESPN App.
- España: Movistar Plus, LaLiga TV Bar y M+ LaLiga TV.
Barcelona vs Villareal: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Barcelona es considerado como el amplio favorito para quedarse con la victoria ante Villarreal en la fecha 26 de LaLiga y seguir en lo más alto de la tabla. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.
|Casa de apuestas
|Barcelona
|Empate
|Villarreal
|Betsson
|1.35
|5.90
|7.40
|Betano
|1.38
|5.90
|7.80
|Bet365
|1.33
|5.50
|5.50
|1xBet
|1.39
|6.30
|7.17
|Coolbet
|1.34
|6.30
|8.00
|DoradoBet
|1.40
|5.66
|7.00
Barcelona vs Villarreal: historial de enfrentamientos
- 21/12/2025 | Villarreal 0-2 Barcelona
- 18/05/2025 | Barcelona 2-3 Villarreal
- 22/09/2024 | Villarreal 1-5 Barcelona
- 27/01/2024 | Barcelona 3-5 Villarreal
- 27/08/2023 | Villarreal 3-4 Barcelona
Barcelona vs Villarreal: alineaciones posibles
Posible alineación de Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Posible alineación de Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolás Pepé, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Georges Mikautadze.
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Villarreal?
El Camp Nou albergará el partido entre Barcelona vs Villareal por la fecha 26.
El compromiso entre Barcelona vs Villarreal, válido por la fecha 26 de LaLiga, se desarrollará en las inmediaciones del Spotify Camp Nou. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para alberga hasta 99 354 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
