DT de Corinthians dio rotunda opinión sobre rendimiento de André Carrillo: "Un jugador muy..."

André Carrillo volvió a sumar minutos como titular y se convirtió en uno de los jugadores más trascendentales en el empate de Corinthians por 1-1 ante Cruzeiro por la fecha 4 del Brasileirao. La 'Culebra' demostró su jerarquía en el mediocampo y fue una pieza esencial para mover los hilos del equipo. Ante ello, el DT Dorival Junior no tuvo reparos para opinar con gran contundencia sobre su rendimiento.

Luego de varios meses, André Carillo volvió a jugador un partido completo con la camiseta del 'Timao', recordemos que tuvo que ser operado por una lesión y a su regreso su rendimiento fue muy irregular. No obstante, demostró que está volviendo a su mejor nivel y fue vital en el mediocampo.

¿Qué dijo el DT de Corinthians sobre el rendimiento de André Carrillo?

Tras el compromiso, durante la conferencia de prensa, al estratega brasileño se refirió concretamente al rendimiento que mostró André Carrillo ante Cruzeiro. Al respecto, Dorival Junior expresó su satisfacción por ver que está volviendo su mejor forma física y elogió que fue él quien marcó el ritmo del partido.

"Es gratificante ver que también está activando esta condición, mejorando. Hizo un muy buen partido, tanto física como técnicamente. Marcó el ritmo de nuestro equipo desde el momento en que nos estabilizamos un poco más en el partido", expresó.

Del mismo modo, el entrenador expresó su gran deseo para que la 'Culebra' pueda seguir rindiendo al máximo en los próximo encuentros, ya que lo considerada como uno de los jugadores más importantes del plantel de Corinthians.

"Espero que siga manteniendo el nivel que ha mostrado. Lo único que queremos es que aguante el partido en las condiciones en las que se encuentra, porque es un jugador muy importante, uno que marca el ritmo. Eso es fundamental para nuestro equipo", sentenció el estratega.

Números de André Carrillo en esta temporada con Corinthians

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha logrado sumar varios minutos con la camiseta de Corinthians. En total, el peruano ha disputado 9 partidos entre todas las competiciones, aunque no registra ni goles ni asistencias. De hecho, venía siendo cuestionado por su desempeño.