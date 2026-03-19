Tenía 10 años en EE. UU. y esperaba su Green Card: ICE arresta a hondureño pese a trámite de residencia legal ¿La solicitud no sirve?

Un inmigrante originario de Honduras, que llevaba aproximadamente una década residiendo en Estados Unidos, fue detenido en Florida por autoridades migratorias, aun cuando se encontraba en pleno proceso para obtener su Green Card. El caso ha generado debate entre su entorno cercano, que cuestiona las circunstancias del arresto, y la postura oficial de las autoridades federales, que aseguran que la falta de un estatus legal vigente fue determinante en la detención.

El caso ocurre en Florida, donde autoridades locales y federales colaboran con ICE en operativos migratorios.

Detención de un inmigrante en Florida: ¿qué ocurrió y por qué intervino el ICE?

De acuerdo con reportes basados en información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre identificado como Rodríguez Mejía fue intervenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Daytona Beach, tras un incidente vial en el que viajaba como pasajero. Posteriormente, las autoridades locales habrían alertado a ICE, lo que derivó en su arresto.

Agentes del ICE procedieron a la detención de Rodríguez Mejía luego de constatar que no contaba con un estatus migratorio vigente al momento del incidente.

El DHS señaló que, pese a que el detenido llevaba años viviendo en el país, su situación migratoria no estaba regularizada al momento de la intervención. Por ello, fue puesto bajo custodia y sometido a un proceso de remoción que seguirá su curso conforme a los procedimientos establecidos.

ICE arresta a hondureño pese a tener solicitud de Green Card: ¿el trámite no lo protege?

Personas cercanas al detenido han expresado preocupación por la decisión de las autoridades, destacando que Rodríguez Mejía ya había iniciado trámites para obtener su residencia permanente, conocida comúnmente como Green Card. En su opinión, este proceso en curso debería haber sido considerado antes de su arresto.

También subrayan que el hombre no era quien conducía el vehículo durante el incidente, sino que se encontraba como pasajero, un detalle que consideran relevante en la evaluación del caso. No obstante, especialistas en temas migratorios recuerdan que, bajo la normativa vigente, el hecho de tener una solicitud en trámite no garantiza protección frente a una detención si no existe un estatus legal activo.

En ese sentido, el caso continúa desarrollándose bajo la custodia de ICE, mientras avanza el procedimiento administrativo correspondiente.

De acuerdo con la cobertura citada por N+ Univision, una de las afirmaciones recogidas en la investigación señala textualmente: "el inmigrante no contaba con un estatus legal vigente al momento de su detención, por lo que fue puesto bajo custodia migratoria y enfrenta un proceso de deportación".