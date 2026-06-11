ALERTA MÁXIMA por tragedia en Walmart de Alabama: murió tras una discusión en la tienda y sus ÚLTIMAS PALABRAS conmueven a todos

Un violento episodio ocurrido en el estado de Alabama, en Estados Unidos, generó conmoción nacional tras la muerte de un esposo y padre de familia que, según las autoridades, fue asesinado a tiros luego de una discusión dentro de un Walmart. El caso, registrado en el condado de Walker, involucra a un joven de 18 años que ya enfrenta cargos de asesinato, mientras avanza la investigación que ha sacudido a la comunidad local.

¿Cómo se inició la discusión en el Walmart de Sumiton que terminó en tragedia?

De acuerdo con el reporte policial difundido en la audiencia de fianza, el enfrentamiento entre Stephen Morrow y Timothy Braden Crawford habría comenzado dentro de una tienda Walmart en la ciudad de Sumiton, Alabama, Estados Unidos. Las autoridades detallaron que la discusión escaló rápidamente, al punto de que el joven de 18 años habría esperado a la víctima fuera del establecimiento.

Posteriormente, según la reconstrucción del caso, el sospechoso siguió el vehículo de Morrow hasta un estacionamiento cercano, donde el conflicto volvió a intensificarse. En ese momento, Braden habría confrontado al hombre y roto la ventana del pasajero, introduciendo parte de su cuerpo en la camioneta, instante en que se produjo el disparo fatal.

Timothy Braden Crawford, de 18 años, fue acusado de asesinato por la muerte de Stephen Morrow.

En declaraciones recogidas por la cadena local WBRC 6 News, se informó textualmente: "El sospechoso fue acusado de asesinato", en referencia al proceso judicial que enfrenta el joven detenido.

Investigación y últimas palabras de la víctima en el caso de Walmart en Alabama, EE. UU.

La investigación del caso en un Walmart de Alabama, Estados Unidos, incluyó la revisión de grabaciones de videovigilancia y entrevistas a testigos, según explicó el subcomisario Chris Lollar durante la audiencia. El acusado fue arrestado días después del hecho y posteriormente llevado ante el tribunal bajo la Ley de Aniah, que permite restringir la libertad bajo fianza en casos de delitos violentos graves.

Pese a que el juez determinó que el joven representa un riesgo para la comunidad, se le concedió libertad bajo fianza, fijada en 250.000 dólares, con estrictas condiciones que incluyen arresto domiciliario, prohibición de armas, restricción del uso de redes sociales y la prohibición de todo contacto con la familia de la víctima.

En medio del dolor, la esposa de Stephen Morrow compartió un mensaje en redes sociales donde reveló las últimas palabras de su esposo: "Kayla, me estoy muriendo y te quiero", una frase que ha generado profunda conmoción. El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras la comunidad de Alabama permanece impactada por un hecho que, según las autoridades, comenzó como una discusión dentro de un Walmart y terminó en tragedia.