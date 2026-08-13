Representante de Jorge Gutiérrez anuncia demanda ante FIFA por el nuevo fichaje de la 'U': "Manipulado"

Hace algunos días se oficializó la llegada de Jorge Abdiel Gutiérrez a Universitario. El futbolista, con experiencia mundialista, fue presentado con gran expectativa y generó entusiasmo en la afición crema. No obstante, su incorporación al club para el Torneo Clausura de la Liga 1 quedó envuelta en controversia, luego de conocerse que habría cerrado el trato por su cuenta, sin la intervención de su representante.

Según Luis Pico, agente del jugador, en una entrevista reciente sostuvo que creen que el lateral panameño fue influenciado para concretar su llegada al Perú. También expresó su molestia porque esperaron una propuesta del cuadro estudiantil, pero, de acuerdo con su versión, la ‘U’ la descartó. En ese contexto, afirmó que recurrirá a la FIFA con una denuncia.

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“Nosotros pensamos que el jugador fue manipulado y coaccionado por personas externas. La directiva de la U no nos reconoció, actuaron de mala manera. De nuestra parte estaba toda la disposición en que Jorge Gutiérrez fuera al fútbol peruano. Sabíamos que era un paso importante en su carrera. Se lo hicimos saber a la U. El jugador, estuvimos durante todos los rumores que venían a lo largo de estas semanas. También entendíamos que Jorge no era la opción A para la U, eran unos jugadores argentinos, y a medida que se fueron cayendo, fueron por Jorge”, fueron las primeras palabras de Pico, en conversación con el medio Exitosa.

Pero esto no fue todo, pues Picón fue más allá y aseguró que Martín Kohatsu, delegado del club, intervino en esta operación. “Solamente esperábamos que al jugador llegara la oferta para discutir nosotros los valores con la U, pero la U se negó. Debo ser honesto, el señor Martín Kohatsu actuó sin principios y sin valores en esta operación. Debo ser honesto, permitió que otras personas, quizás que han trabajado con él, coaccionaran al jugador. El jugador, indudablemente, es responsable de haber actuado de mala manera, de mala fe, de irse a Perú, habiéndolo llamado personas extrañas a él, y obviamente él negociando el contrato a nuestra espalda”.

Ante ello, solo manifestó su postura de demandar esta situación ante la FIFA. “Esto nos lleva a notificar de manera formal al jugador nuestro descontento, no recibir respuesta, será demandado ante FIFA. Me parece sorprendente que Jorge hasta ayer tuvimos excelente relación, una relación de confianza. El salario por el que va el jugador me parece un salario bajo. El jugador termina aceptando porque fue manipulado”, finalizó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jorge Gutiérrez?

El vínculo entre Universitario y Gutiérrez se extenderá hasta finales de 2026. Además, el futbolista llegará cedido y con opción de compra.