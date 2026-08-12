Alianza Lima vs Universitario: confirman día y hora del clásico por la fecha 9 del Clausura

El segundo clásico del año entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se llevará a cabo en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Bajo ese contexto, a poco más de un mes para que íntimos y cremas vuelvan a enfrentarse, se dio a conocer el día y hora exacta de la próxima nueva edición del superclásico del fútbol peruano.

Revelan día y hora del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes

Según información de los periodistas Ana Lucía Rodríguez y Gustavo Peralta Coello, los ‘compadres’ se volverán a ver las caras el próximo sábado 12 de setiembre y el escenario para dicho compromiso será el estadio de Matute, descartando la posibilidad de que Alianza ejerza su localía en el Estadio Nacional, como ha ocurrido en algunas ocasiones en este tipo de enfrentamientos.

"El clásico del fútbol peruano, fecha 9 del Torneo Clausura, se va a disputar en Matute. Se va a jugar el sábado 12 de setiembre a las 8.00 p. m. en el estadio de Matute", señaló 'Analú' durante la transmisión del programa 'Hablemos de MAX'.

Cabe resaltar que Alianza Lima y Universitario de Deportes ya se han enfrentado en la fecha 9 del Torneo Apertura, específicamente, el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. En aquel compromiso, los cremas se impusieron por 1-0 con gol de Martín Pérez Guedes a los 52 minutos.

Partido con una sola hinchada

Asimismo, los periodistas recordaron que el próximo Alianza Lima vs Universitario de Deportes solo contará con presencia de la hinchada local, es decir, la aliancista, misma medida que se adoptó para el clásico del Torneo Apertura como medida de seguridad.

Receso por la selección

Cabe resaltar que, tras disputarse el clásico entre la ‘U’ vs Alianza y luego de la fecha 10 del Clausura, la Liga 1 entrará en un breve receso debido a los amistosos de la selección peruana de fútbol. Recordemos que la Bicolor tiene partidos confirmados ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.