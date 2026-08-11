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¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño y qué canal transmite partido de Copa Libertadores?

Palmeiras vs Cerro Porteño juegan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce la hora y qué canal pasará este emocionante duelo.

Angel Curo
Palmeiras vs Cerro Porteño se enfrentan por octavos de final de Copa Libertadores
Palmeiras vs Cerro Porteño se enfrentan por octavos de final de Copa Libertadores | Composición: Líbero
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Se reanudan las emociones en la Copa Libertadores y uno de los duelos más destacados será el Palmeiras vs Cerro Porteño. Este cotejo enfrentará a dos clubes históricos del continente por la ida de los octavos de final. Por ello, para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos los horarios confirmados y dónde ver la transmisión del partido.

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¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño?

A continuación, revisa los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (del jueves).

¿Dónde ver Palmeiras vs Cerro Porteño?

El partido entre Palmeiras y Cerro Porteño contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Disney Plus en todo el territorio peruano, paraguayo y gran parte de Latinoamérica. En Brasil, la transmisión estará disponible por Paramount Plus y CazéTV.

Palmeiras vs Cerro Porteño

Palmeiras anunció las fechas de su duelo ante Cerro Porteño

¿Qué canal transmite partido de Palmeiras vs Cerro Porteño?

  • Argentina: Fox Sports 2 y Disney Plus
  • Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN y Disney Plus.
  • Brasil: Paramount Plus y CazéTV.
  • Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.
  • México: Disney Plus y ESPN4.
  • Panamá: ESPN 5.
  • España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.
  • Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.

Palmeiras vs Cerro Porteño: últimos resultados

  • 20/05/2026: Palmeiras 0-1 Cerro Porteño
  • 29/04/2026: Cerro Porteño 1-1 Palmeiras
  • 7/05/2025: Cerro Porteño 0-2 Palmeiras
  • 9/04/2025: Palmeiras 1-0 Cerro Porteño
  • 24/05/2023: Cerro Porteño 0-3 Palmeiras
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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