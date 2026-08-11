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¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño y qué canal transmite partido de Copa Libertadores?
Palmeiras vs Cerro Porteño juegan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce la hora y qué canal pasará este emocionante duelo.
Se reanudan las emociones en la Copa Libertadores y uno de los duelos más destacados será el Palmeiras vs Cerro Porteño. Este cotejo enfrentará a dos clubes históricos del continente por la ida de los octavos de final. Por ello, para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos los horarios confirmados y dónde ver la transmisión del partido.
¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño?
A continuación, revisa los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores.
- Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (del jueves).
¿Dónde ver Palmeiras vs Cerro Porteño?
El partido entre Palmeiras y Cerro Porteño contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Disney Plus en todo el territorio peruano, paraguayo y gran parte de Latinoamérica. En Brasil, la transmisión estará disponible por Paramount Plus y CazéTV.
Palmeiras anunció las fechas de su duelo ante Cerro Porteño
¿Qué canal transmite partido de Palmeiras vs Cerro Porteño?
- Argentina: Fox Sports 2 y Disney Plus
- Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: Paramount Plus y CazéTV.
- Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.
- México: Disney Plus y ESPN4.
- Panamá: ESPN 5.
- España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.
- Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.
Palmeiras vs Cerro Porteño: últimos resultados
- 20/05/2026: Palmeiras 0-1 Cerro Porteño
- 29/04/2026: Cerro Porteño 1-1 Palmeiras
- 7/05/2025: Cerro Porteño 0-2 Palmeiras
- 9/04/2025: Palmeiras 1-0 Cerro Porteño
- 24/05/2023: Cerro Porteño 0-3 Palmeiras
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