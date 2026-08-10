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¿A qué hora juega Bolívar vs Sao Paulo y dónde ver partido por Copa Sudamericana?
Bolívar y São Paulo juegan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 desde el estadio Hernando Siles. Conoce horarios y canales del partido.
Se vienen los octavos de final de la Copa Sudamericana con un partidazo. Por la ida, Bolívar y São Paulo se enfrentan en la altura de La Paz, en un encuentro que promete mucha emoción. Conoce horarios y canales para que no te pierdas las incidencias del cotejo.
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¿Cuándo juega Bolívar vs São Paulo?
El partido entre Bolívar y São Paulo, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se juega este martes 11 de agosto, en el estadio Hernando Siles, de La Paz.
¿A qué hora juega Bolívar vs São Paulo?
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
- España: 02:30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Bolívar vs São Paulo?
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports, DGO e Inter
- Estados Unidos: fuboTV, beIN Sports Connect, beIN Sports XTRA, beIN Sports XTRA en Español, Tubi y ViX
Bolívar vs São Paulo: previa del partido
Bolívar y São Paulo protagonizan este martes 11 de agosto un vibrante duelo de ida por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El conjunto paceño recibe al gigante brasileño en el Estadio Hernando Siles de La Paz, escenario donde buscará dar el primer golpe de la serie para encaminar su clasificación a la siguiente ronda continental antes de disputar la revancha en territorio paulista.
La escuadra boliviana llega motivada a este compromiso tras una memorable llave de dieciseisavos, donde eliminó a Gremio en Brasil. El comando técnico celeste apuesta por un planteamiento dinámico que le permita someter al rival desde los primeros minutos, aprovechando las condiciones geográficas de la capital altiplánica para sacar una ventaja considerable.
Gremio y Bolívar se enfrentan por Copa Sudamericana 2026
Por su parte, el cuadro paulista aterriza en territorio boliviano con la firme intención de resistir el embate inicial y conseguir un resultado favorable para definir la llave en el Morumbí. Con un plantel con experiencia en torneos internacionales, el elenco tricolor buscará administrar la posesión del balón, controlar el ritmo de juego y apelar a la efectividad de sus atacantes en las oportunidades que logre generar.
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