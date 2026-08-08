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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la temporada 2026-27
Alianza Lima anunció a Allison Holland y Taylor Fricano; mientras que la San Martín presentó a Emily Zinger. Así va la Liga Peruana de Vóley.
Los clubes están reforzándose con lo mejor para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Recientemente, Alianza Lima anunció la contratación de la central estadounidense Allison Holland, quien llega procedente de Deportivo Soan. Anteriormente, habían anunciado a la opuesta Taylor Fricano; luego, la Universidad San Martín presentó a Emily Zinger. A continuación, podrás revisar cómo marcha el mercado de clubes.
Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland.
Rumores
- Ivonne Montaño, Zoila La Rosa, Daniela Bulaich
Renovaciones
- Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas
Salidas
- Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil
Rumores
- Ivonne Montaño
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia
Salidas
- Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach, Meegan Hart, Emily Zinger
Rumores
- Marina Scherer, Yanlis Féliz, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa, Emely Zinger
Renovaciones
- Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera
Salidas
- Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT)
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Fichajes
- Nicole Abreu
Renovaciones
- Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro
Salidas
- Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón
Renovaciones
- Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente
Salidas
- Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero
Renovaciones
- Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli
Renovaciones
- Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro
Salidas
- Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Fichajes
- Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo
Renovaciones
- Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez, Melody Molina, Tamara Estrada
Salidas
- Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada, Paola Villegas, Walter Lung (DT)
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