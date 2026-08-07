Municipalidad de La Victoria inaugura importante obra que mejora el tránsito y calidad de vida de los vecinos

La Municipalidad de La Victoria compartió una buena noticia a la ciudadanía y inauguró la renovación del pavimento en la Zona 37, una obra que beneficiará a cientos de vecinos al mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad. Con esta intervención, la comuna busca optimizar la infraestructura vial y recuperar espacios públicos para los vecinos.

La ceremonia de inauguración se desarrolló en un ambiente de celebración y contó con la participación de residentes, dirigentes vecinales y autoridades, quienes destacaron la importancia de contar con calles renovadas para facilitar el desplazamiento de peatones y vehículos.

La nueva infraestructura vial permitirá una circulación más segura y ordenada en la Zona 37, reduciendo los inconvenientes ocasionados por el deterioro de la vía. Además, la obra contribuirá a mejorar el acceso a viviendas, centros educativos y comercios de la zona, favoreciendo la calidad de vida de la ciudadanía.

Vecinos y autoridades participan de la inauguración de la obra en La Victoria.

Desde la Municipalidad de La Victoria señalaron que este proyecto forma parte de las acciones orientadas a modernizar el distrito mediante la recuperación de espacios públicos y el desarrollo de obras que respondan a las necesidades de la población. La intervención también busca reforzar la seguridad y el orden urbano.

Durante la inauguración, las autoridades resaltaron que continuarán ejecutando proyectos de infraestructura para seguir transformando diferentes sectores de La Victoria. Asimismo, reiteraron su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan un distrito más moderno, protegido y con mejores condiciones para todos los vecinos.

Vecinos de La Victoria gozarán de mejoradas estructuras tras reciente intervención.

Con la renovación del pavimento en la Zona 37, la comuna suma una nueva obra destinada a mejorar la movilidad urbana y brindar mayor bienestar a la población. La participación de vecinos, dirigentes y autoridades en la ceremonia reflejó el respaldo de la comunidad a este tipo de proyectos, que buscan impulsar el desarrollo del distrito.