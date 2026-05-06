Municipalidad de Lima culmina importante obra de 1.6 km en La Victoria: se mejora espacio público y calidad de vida

Este último martes 5 de mayo, la Municipalidad de Lima realizó la entrega de una nueva obra que beneficiará integralmente a los vecinos de la urbanización Balconcillo, en el distrito de La Victoria. Esta intervención incluyó la mejora de calles, veredas, señalización peatonal y más.

Los trabajos de renovación integral ejecutados en dicha zona de La Victoria contemplan la recuperación de 1.6 kilómetros, que optimizará la seguridad y facilitará el tránsito. Asimismo, se señaló que el proyecto se efectuó por el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET).

Vecinos de la urbanización Balconcillo se muestran felices por culminación de obra.

Hasta la ceremonia de inauguración llegó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien fue el encargado de entregar la obra de mejoramiento integral, además, precisó: “Más allá de las cifras, lo que entregamos hoy es seguridad, es orden, es dignidad y es, sobre todo, mejor calidad de vida para cada uno de ustedes”. Se sabe que el proyecto contó con una inversión de S/ 5.4 millones y fue realizado en un plazo de 150 días calendario.

“Hemos ejecutado una intervención integral en lo que antes eran calles deterioradas, veredas en mal estado y espacios públicos descuidados que afectaban el día a día de miles de vecinos. Eso hoy ha quedado atrás. Con una inversión de más de 5 millones de soles, hemos recuperado 1.6 kilómetros beneficiando directamente a más de 5 mil vecinos”, señaló el burgomaestre.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se presentó en la ceremonia de inauguración.

La intervención incluyó la renovación de pistas, la colocación de pavimento, mejoras en la infraestructura peatonal, la construcción de veredas seguras y la instalación de tachos y reductores de velocidad. Estas acciones de la Municipalidad de Lima beneficiarán a los vecinos y mejorarán su calidad de vida.

“Por fin alguien se preocupó de Balconcillo”, “¡Bien hecho! Gracias, Municipalidad de Lima por sus logros. Poquito a poco continúen desarrollando más obras en bien de los vecinos”, “Se sigue construyendo e inaugurando y si es en La Victoria, doble es mi alegría”, ”Deben hacer pista y veredas con rompe muelle, semáforo inteligente con cámara de vigilancia también instalar cámara de vigilancia y alarma de sirena, más alumbrado público”, comentaron los usuarios en redes sociales.