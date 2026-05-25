Partidos de hoy EN VIVO, martes 26 de mayo: programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la programación completa de los partidos que se jugarán este martes 26 de mayo. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos por Libertadores y Sudamericana.
Este martes 26 de mayo habrá partidos clave por la Copa Libertadores. Universitario recibe a Tolima en el Monumental, en un duelo que definirá al clasificado a octavos de final. También se jugará el partido entre Flamengo vs. Cusco. Por la Sudamericana, Gremio vs. Montevideo City y Santos vs. Deportivo Cuenca.
Partidos de este martes por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Lanús vs. Mirassol
|ESPN 2 y Disney Plus
|17:00
|LDU vs. Always Ready
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Universitario vs. Tolima
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Nacional vs. Coquimbo
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:30
|Flamengo vs. Cusco
|ESPN 7 y Disney Plus
|19:30
|Estudiantes vs. Ind. Medellín
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de este martes por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Gremio vs. Montevideo City
|DSports y DGO
|17:00
|Millonarios vs. O’Higgins
|DSports y DGO
|17:00
|Palestino vs. Deportivo Riestra
|ESPN 5 y Disney Plus
|17:00
|Sao Paulo vs. Boston River
|DSports y DGO
|19:30
|San Lorenzo vs. Recoleta
|ESPN 3 y Disney Plus
|19:30
|Santos vs. Deportivo Cuenca
|DSports y DGO
Partidos de este martes por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Saint-Étienne vs. Niza
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de este martes por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Pereira vs. Jaguares de Córdoba
|Bet365
|15:30
|Real Cundinamarca vs. Águilas Doradas
|Bet365
Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.
