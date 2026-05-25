Partidos de hoy EN VIVO, martes 26 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se jugarán este martes 26 de mayo. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos por Libertadores y Sudamericana.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán este martes 26 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
Este martes 26 de mayo habrá partidos clave por la Copa Libertadores. Universitario recibe a Tolima en el Monumental, en un duelo que definirá al clasificado a octavos de final. También se jugará el partido entre Flamengo vs. Cusco. Por la Sudamericana, Gremio vs. Montevideo City y Santos vs. Deportivo Cuenca.

Partidos de este martes por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Lanús vs. MirassolESPN 2 y Disney Plus
17:00LDU vs. Always ReadyESPN y Disney Plus
19:30Universitario vs. TolimaESPN y Disney Plus
19:30Nacional vs. CoquimboESPN 5 y Disney Plus
19:30Flamengo vs. CuscoESPN 7 y Disney Plus
19:30Estudiantes vs. Ind. MedellínESPN 2 y Disney Plus

Partidos de este martes por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Gremio vs. Montevideo CityDSports y DGO
17:00Millonarios vs. O’HigginsDSports y DGO
17:00Palestino vs. Deportivo RiestraESPN 5 y Disney Plus
17:00Sao Paulo vs. Boston RiverDSports y DGO
19:30San Lorenzo vs. RecoletaESPN 3 y Disney Plus
19:30Santos vs. Deportivo CuencaDSports y DGO

Partidos de este martes por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
13:45Saint-Étienne vs. NizaESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de este martes por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
15:30Pereira vs. Jaguares de CórdobaBet365
15:30Real Cundinamarca vs. Águilas DoradasBet365

Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

