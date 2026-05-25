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Directivo de Chankas arremetió contra Franco Navarro Jr: "Estás en Alianza Lima por tu papá"

Zoe Ganosa, gerente deportivo de Los Chankas, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales contra el directivo blanquiazul tras perder el título del Torneo Apertura en Matute.

Gary Huaman
Zoe Ganosa envió fuertes palabras en contra de Franco Navarro Mandayo.
Zoe Ganosa envió fuertes palabras en contra de Franco Navarro Mandayo. | Foto: composición Líbero
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La obtención del título del Torneo Apertura 2026 por parte de Alianza Lima ha dejado secuelas. Zoe Ganosa, gerente deportivo de Los Chankas CyC, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales contra Franco Navarro Mandayo, actual director deportivo blanquiazul.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura tras golear a Los Chankas.

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Esto ocurrió justo cuando el hijo de Franco Navarro brindaba una entrevista en el programa 'Al L1mite' de L1 Max, donde hablaba sobre el título que consiguieron los blanquiazules. En ese momento, Ganosa le tomó una fotografía a la reunión, escribió duras palabras y etiquetó a todos los periodistas y exjugadores que se encontraban sentados con el directivo blanquiazul.

¿Qué puso el directivo de Chankas contra Franco Navarro Mandayo?

Jajajaja… ¡¡Si con el 10% de tu plantilla y logística te peleé el campeonato contra todo pronóstico!! Espero que hagas lo mismo en mi posición, porque en selección no lograste nada y estás ahí gracias a tu papá. Gestión deportiva”, escribió Zoe Ganosa en sus redes sociales.

Publicación de Zoe Ganoza contra Franco Navarro Mandayo

Publicación de Zoe Ganoza contra Franco Navarro Mandayo.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el directivo de Los Chankas se mostró bastante ofuscado porque, cuando fue a saludar a ambos Navarros (padre e hijo) por la obtención del título del Torneo Apertura, ellos lo dejaron con la mano en el aire.

Me llamó la atención y, según me cuentan, es que él quiso saludar y felicitar a los Navarro, pero le dejaron con el saludo. A partir de eso se generó algo y, previo al partido, como que le reclamó por los hinchas que no acudieron a Los Chankas. Igual habría que preguntarles a él y a los Navarro”, señaló el periodista en el programa de YouTube 'Linkeados'.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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