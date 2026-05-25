Del Portal reveló para quién fue la crítica de Pablo Guede tras ser campeón con Alianza Lima

El último sábado, Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas en Matute y, con ello, se proclamó campeón del Torneo Apertura a falta de una fecha para el final. En medio de las celebraciones, Pablo Guede encendió la polémica al precisar que 'hay varias personas que salen en la foto', pero que 'el trofeo se lo merece el plantel'. Estas frases hicieron eco y Óscar del Portal no dudó en destapar la verdad.

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¿Qué dijo Pablo Guede?

El entrenador argentino fue puntual al precisar que "No soy mucho de celebrar y menos cuando hay gente que ni quiero ver. Cuando se levanta una copa salen muchos en la fotos que patean para atrás. Si tiraran todos para el mismo lado sería maravilloso. Esto es de los jugadores". Eso no fue todo, sino que el DT de Alianza Lima agregó: "El trofeo se lo merece el plantel. CT y miembros. Hubieron médicos que iban a ver a los jugadores a sus casas en la noche para darles sesiones de trabajo y aparte había gente que ni quería ver".

Tras los explosivos comentarios de Pablo Guede, en redes sociales se empezaron a lanzar algunos nombres sobre a quién estaría dirigido el mensaje del técnico de Alianza Lima. En esa línea, Óscar del Portal fue más allá y reveló al destinatario.

"Guede sabía, tenía la información que lo quería sacar. Sabían de donde venía la mano. El palo de Guede es para la administración", sostuvo Óscar del Portal en el programa 'Fútbol en América'. De hecho, el panelista hace énfasis en que no solo es para la gestión actual, liderada por Fernando Cabada, sino para los directivos que están en el club desde hace tres años.

Como se recuerda, a principios de año, se filtró que iban a sacar al DT argentino y finalmente fue Franco Navarro quien le dio todo su respaldo luego del golpe sufrido en la Copa Libertadores tras la eliminación en fase previa ante el equipo paraguayo 2 de Mayo.