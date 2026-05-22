El título del Torneo Apertura 2026 puede resolverse en la fecha 16, pues tendremos el partido estelar entre Alianza Lima vs. Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules son líderes con 36 unidades y necesitan una victoria para consagrarse en el primer torneo de la Liga 1, mientras que los andahuaylinos, segundos con 33, buscarán dar el golpe para seguir en la pelea por el trofeo. En la siguiente nota podrás revisar la tabla de posiciones y la programación de los encuentros.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Posición Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 15 19 36 2 Los Chankas 15 7 33 3 Cienciano 15 11 29 4 Universitario 15 8 25 5 Melgar 15 7 24 6 Deportivo Garcilaso 15 0 22 7 Cusco FC 15 -5 21 8 Alianza Atlético 15 4 20 9 ADT Tarma 15 3 20 10 Comerciantes Unidos 15 -1 20 11 CD Moquegua 15 -6 17 12 Sporting Cristal 15 -2 16 13 UTC 15 -5 16 14 Sport Boys 15 -5 16 15 FC Cajamarca 15 -5 15 16 Sport Huancayo 15 -9 15 17 Juan Pablo II 15 -15 15 18 Atlético Grau 15 -6 13

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026