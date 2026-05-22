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Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura

Alianza Lima y Los Chankas definirán al ganador del Torneo Apertura 2026 en el Alejandro Villanueva. Revisa aquí la programación y la tabla de posiciones de la Liga 1.

Gary Huaman
Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura 2026. | Foto: composición Líbero
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El título del Torneo Apertura 2026 puede resolverse en la fecha 16, pues tendremos el partido estelar entre Alianza Lima vs. Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules son líderes con 36 unidades y necesitan una victoria para consagrarse en el primer torneo de la Liga 1, mientras que los andahuaylinos, segundos con 33, buscarán dar el golpe para seguir en la pelea por el trofeo. En la siguiente nota podrás revisar la tabla de posiciones y la programación de los encuentros.

Canal confirmó que transmitirá EN VIVO el partido Alianza Lima vs. Los Chankas.

PUEDES VER: ¡No es L1 MAX! Canal anuncia que transmitirá el partido Alianza Lima vs. Los Chankas por Apertura

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

PosiciónEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima151936
2Los Chankas15733
3Cienciano151129
4Universitario15825
5Melgar15724
6Deportivo Garcilaso15022
7Cusco FC15-521
8Alianza Atlético15420
9ADT Tarma15320
10Comerciantes Unidos15-120
11CD Moquegua15-617
12Sporting Cristal15-216
13UTC15-516
14Sport Boys15-516
15FC Cajamarca15-515
16Sport Huancayo15-915
17Juan Pablo II15-1515
18Atlético Grau15-613

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

FechaHoraPartidoEstadioCanal
22.053.00 p. m.Juan Pablo II vs MelgarMunicipal de la JuventudL1 Max
23.0512.45 p. m.Moquegua vs Universitario25 de NoviembreL1 Max
23.053.00 p. m.UTC vs Sport BoysHéroes de San RamónL1 Max
23.055.15 p. m.Cusco FC vs Atlético GrauInca Garcilaso de la VegaL1 Max
23.058.30 p. m.Alianza Lima vs Los ChankasAlejandro VillanuevaL1 Max y Movistar Deportes
24.0511.00 a. m.Sporting Cristal vs ADT TarmaAlberto GallardoL1 Max
24.051.15 p. m.Sport Huancayo vs CiencianoIPD de HuancayoL1 Max
24.053.30 p. m.Alianza Atlético vs FC CajamarcaCampeones del 36L1 Max
25.053.30 p. m.Comerciantes Unidos vs Deportivo GarcilasoJuan Maldonado GamarraL1 Max
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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