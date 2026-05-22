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Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura
Alianza Lima y Los Chankas definirán al ganador del Torneo Apertura 2026 en el Alejandro Villanueva. Revisa aquí la programación y la tabla de posiciones de la Liga 1.
El título del Torneo Apertura 2026 puede resolverse en la fecha 16, pues tendremos el partido estelar entre Alianza Lima vs. Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules son líderes con 36 unidades y necesitan una victoria para consagrarse en el primer torneo de la Liga 1, mientras que los andahuaylinos, segundos con 33, buscarán dar el golpe para seguir en la pelea por el trofeo. En la siguiente nota podrás revisar la tabla de posiciones y la programación de los encuentros.
PUEDES VER: ¡No es L1 MAX! Canal anuncia que transmitirá el partido Alianza Lima vs. Los Chankas por Apertura
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|15
|19
|36
|2
|Los Chankas
|15
|7
|33
|3
|Cienciano
|15
|11
|29
|4
|Universitario
|15
|8
|25
|5
|Melgar
|15
|7
|24
|6
|Deportivo Garcilaso
|15
|0
|22
|7
|Cusco FC
|15
|-5
|21
|8
|Alianza Atlético
|15
|4
|20
|9
|ADT Tarma
|15
|3
|20
|10
|Comerciantes Unidos
|15
|-1
|20
|11
|CD Moquegua
|15
|-6
|17
|12
|Sporting Cristal
|15
|-2
|16
|13
|UTC
|15
|-5
|16
|14
|Sport Boys
|15
|-5
|16
|15
|FC Cajamarca
|15
|-5
|15
|16
|Sport Huancayo
|15
|-9
|15
|17
|Juan Pablo II
|15
|-15
|15
|18
|Atlético Grau
|15
|-6
|13
Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|Canal
|22.05
|3.00 p. m.
|Juan Pablo II vs Melgar
|Municipal de la Juventud
|L1 Max
|23.05
|12.45 p. m.
|Moquegua vs Universitario
|25 de Noviembre
|L1 Max
|23.05
|3.00 p. m.
|UTC vs Sport Boys
|Héroes de San Ramón
|L1 Max
|23.05
|5.15 p. m.
|Cusco FC vs Atlético Grau
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 Max
|23.05
|8.30 p. m.
|Alianza Lima vs Los Chankas
|Alejandro Villanueva
|L1 Max y Movistar Deportes
|24.05
|11.00 a. m.
|Sporting Cristal vs ADT Tarma
|Alberto Gallardo
|L1 Max
|24.05
|1.15 p. m.
|Sport Huancayo vs Cienciano
|IPD de Huancayo
|L1 Max
|24.05
|3.30 p. m.
|Alianza Atlético vs FC Cajamarca
|Campeones del 36
|L1 Max
|25.05
|3.30 p. m.
|Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso
|Juan Maldonado Gamarra
|L1 Max
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