México vs. Ghana EN VIVO por partido amistoso previo al Mundial 2026: horario y qué canal lo transmite
Sigue EN VIVO el partido entre México vs Ghana por un amistoso internacional previo al Mundial 2026 vía Canal 5, Azteca 7 y ViX.
Todo va quedando listo para el partido entre México vs Ghana por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, sede que también recibirá otro duelo de preparación para la Copa del Mundo, como el de España ante Perú. El duelo está programado para el viernes 22 de mayo y se iniciará a las 20.00 horas de México (21.00 horas de Perú), con transmisión de Canal 5, Azteca 7 y ViX.
La selección mexicana quiere pelear la Copa del Mundo, en la que tendrá como rivales a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El cuadro azteca será anfitrión de este certamen de la FIFA, por lo que se medirá ante un rival africano para preparar a su elenco con miras al debut de junio.
Este no será el único partido que México disputará como preparación para el Mundial 2026, ya que tiene programados dos cotejos más adelante ante selecciones como Australia y Serbia. No cabe duda de que uno de los anfitriones quiere avanzar de ronda, por lo que no escatimará esfuerzos para llegar en óptimas condiciones.
México anuncia su partido ante Ghana previo al Mundial 2026.
¿Cuándo juega México vs Ghana?
El partido entre México vs Ghana se jugará este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como parte de la preparación para el Mundial 2026. La delegación tricolor contará con algunos jugadores que tienen asegurada su presencia en la Copa del Mundo, mientras que los africanos evaluarán a sus dirigidos.
¿A qué hora juega México vs Ghana?
Este choque entre México vs Ghana por un amistoso internacional se iniciará a las 21.00 horas de Perú (20.00 horas de México). De igual manera, te mostramos los horarios para distintos países del mundo:
- México: 20.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas
- Venezuela, Bolivia y Chile: 22.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 23.00 horas
¿En qué canal transmite el partido de México vs Ghana?
La transmisión del partido entre México vs Ghana se verá en vivo por las señales de Canal 5, Azteca 7 y ViX para todo el territorio mexicano.
Canales para ver México vs Ghana
- Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá: TUDN, Azteca Deportes, ViX
- Ghana: GTV, TV3 Ghana, GTV Sports+, MaxTV Ghana
- México: Canal 5, Azteca 7 y ViX
- Puerto Rico: FOX Deportes, ViX, NAICOM
- España: Movistar+, Vamos
- Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision y ViX
México vs Ghana: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, México se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Ghana en este amistoso internacional. Dicho ello, te mostramos las cuotas que ofrecen las casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|MÉXICO
|EMPATE
|GHANA
|Betsson
|1.37
|4.25
|9.30
|Betano
|1.38
|4.90
|8.25
|Bet365
|1.38
|4.75
|6.25
|1XBet
|1.37
|5.23
|10.20
|Doradobet
|1.35
|4.50
|8.50
