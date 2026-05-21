¡Ya lleva 973 goles! Cristiano Ronaldo anotó doblete y celebra el título de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página histórica al proclamarse campeón de la Saudi Pro League 2026, después de marcar dos tantos en el triunfo de Al-Nassr frente a Damac en la última fecha del torneo saudí. Gracias a ese doblete, CR7 alcanzó los 973 goles y celebró entre lágrimas.

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Cristiano Ronaldo anotó doblete, llegó a su gol 973 y es campeón de la Saudi Pro League 2026

A los 80 minutos del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo anotó un gran gol, su segundo tanto del encuentro, para contribuir a la goleada de Al-Nassr frente a Damac y, sobre todo, para asegurar el título de la Saudi Pro League 2026.

Después de marcar su gol número 973, el futbolista apodado también como ‘El comandante’ se echó a llorar al confirmar que, por primera vez, se proclamó campeón de la primera división de Arabia Saudita, un título que alcanzó tras 7 años de espera.

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Cristiano Ronaldo anotó su gol 972 ante Damac y le dio el título de la Saudi Pro League 2026 a Al-Nassr

A los 63 minutos de la segunda mitad, Cristiano Ronaldo se hizo cargo de un tiro libre desde el sector izquierdo del área de Damc. El delantero portugués optó por rematar directamente al arco y convirtió así su gol 972, con el que Al-Nassr quedó consagrado campeón de la Saudi Pro League 2026.

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