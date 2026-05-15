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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación del Torneo Apertura
Sigue la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza Lima lidera un certamen en el que Los Chankas y Cienciano están en la pelea por el título.
La Liga 1 atraviesa un momento decisivo y solo tres equipos tienen opciones reales de ganar el Torneo Apertura. Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones mientras se disputa la fecha 15 del primer certamen de la temporada. Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son los únicos equipos con opciones de título.
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Tabla de posiciones del Torneo Apertura de Liga 1
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
|PUESTO
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|14
|18
|33
|2
|Los Chankas
|14
|6
|30
|3
|Cienciano
|14
|12
|29
|4
|Universitario
|14
|9
|25
|5
|FBC Melgar
|14
|4
|21
|6
|Cusco FC
|14
|-4
|21
|7
|Comerciantes Unidos
|14
|1
|20
|8
|Deportivo Garcilaso
|14
|-2
|19
|9
|Alianza Atlético
|14
|2
|17
|10
|ADT Tarma
|14
|1
|17
|11
|CD Moquegua
|14
|-5
|17
|12
|Sporting Cristal
|14
|0
|16
|13
|UTC
|14
|-3
|16
|14
|Sport Huancayo
|14
|-6
|15
|15
|Juan Pablo II
|14
|-13
|15
|16
|Sport Boys
|14
|-6
|13
|17
|FC Cajamarca
|14
|-7
|12
|18
|Atlético Grau
|14
|-7
|10
Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Viernes 15 de mayo
- 15:00 | FC Cajamarca vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 20:00 | Universitario vs Atlético Grau | Estadio Monumental, Lima
Sábado 16 de mayo
- 13:00 | Melgar vs Sport Huancayo | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
- 15:15 | Juan Pablo II vs Alianza Atlético | Complejo Juan Pablo II, Chongoyapoe
- 17:45 | Cienciano vs Alianza Lima | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 20:30 | Sport Boys vs Cusco FC | Estadio Miguel Grau, Callao
Domingo 17 de mayo
- 11:00 | ADT vs Comerciantes Unidos | Estadio Unión, Tarma
- 13:15 | Deportivo Garcilaso vs UTC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 15:30 | Los Chankas vs CD Moquegua | Estadio LOs Chankas, Andahuaylas
Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.
Previa de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
La fecha 15 del Apertura llega en un momento decisivo y el panorama es claro: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son los únicos que siguen en carrera por el trofeo. Con la tabla tan apretada, cualquier tropiezo a estas alturas puede significar el adiós al sueño del título, así que la presión en Matute, Andahuaylas y Cusco es máxima.
El partido que concentra todas las miradas es el de Cienciano ante Alianza Lima en el Garcilaso de la Vega. El equipo de Pablo Guede llega como puntero y sabe que, si consigue un buen resultado en la altura, quedará muy cerca del título. Pero el Papá no se lo pondrá fácil: jugar en Cusco siempre representa una dificultad para los equipos que llegan desde la capital y, si gana, se meterá de lleno en la pelea.
Mientras tanto, Los Chankas estarán atentos a lo que ocurra en Cusco, a la espera de un empate para dar el golpe. El cuadro de Walter Paolella recibirá en casa a CD Moquegua y tiene la obligación de quedarse con los tres puntos para no perderles el paso a los íntimos. Se viene un fin de semana de calculadora en mano y alta intensidad en cada cancha.
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