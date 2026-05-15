Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación del Torneo Apertura

La Liga 1 atraviesa un momento decisivo y solo tres equipos tienen opciones reales de ganar el Torneo Apertura. Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones mientras se disputa la fecha 15 del primer certamen de la temporada. Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son los únicos equipos con opciones de título.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de Liga 1

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

PUESTO EQUIPO PJ DF PUNTOS 1 Alianza Lima 14 18 33 2 Los Chankas 14 6 30 3 Cienciano 14 12 29 4 Universitario 14 9 25 5 FBC Melgar 14 4 21 6 Cusco FC 14 -4 21 7 Comerciantes Unidos 14 1 20 8 Deportivo Garcilaso 14 -2 19 9 Alianza Atlético 14 2 17 10 ADT Tarma 14 1 17 11 CD Moquegua 14 -5 17 12 Sporting Cristal 14 0 16 13 UTC 14 -3 16 14 Sport Huancayo 14 -6 15 15 Juan Pablo II 14 -13 15 16 Sport Boys 14 -6 13 17 FC Cajamarca 14 -7 12 18 Atlético Grau 14 -7 10

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 15 de mayo

15:00 | FC Cajamarca vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

20:00 | Universitario vs Atlético Grau | Estadio Monumental, Lima

Sábado 16 de mayo

13:00 | Melgar vs Sport Huancayo | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

15:15 | Juan Pablo II vs Alianza Atlético | Complejo Juan Pablo II, Chongoyapoe

17:45 | Cienciano vs Alianza Lima | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

20:30 | Sport Boys vs Cusco FC | Estadio Miguel Grau, Callao

Domingo 17 de mayo

11:00 | ADT vs Comerciantes Unidos | Estadio Unión, Tarma

13:15 | Deportivo Garcilaso vs UTC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

15:30 | Los Chankas vs CD Moquegua | Estadio LOs Chankas, Andahuaylas

Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.

Previa de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 15 del Apertura llega en un momento decisivo y el panorama es claro: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son los únicos que siguen en carrera por el trofeo. Con la tabla tan apretada, cualquier tropiezo a estas alturas puede significar el adiós al sueño del título, así que la presión en Matute, Andahuaylas y Cusco es máxima.

El partido que concentra todas las miradas es el de Cienciano ante Alianza Lima en el Garcilaso de la Vega. El equipo de Pablo Guede llega como puntero y sabe que, si consigue un buen resultado en la altura, quedará muy cerca del título. Pero el Papá no se lo pondrá fácil: jugar en Cusco siempre representa una dificultad para los equipos que llegan desde la capital y, si gana, se meterá de lleno en la pelea.

Mientras tanto, Los Chankas estarán atentos a lo que ocurra en Cusco, a la espera de un empate para dar el golpe. El cuadro de Walter Paolella recibirá en casa a CD Moquegua y tiene la obligación de quedarse con los tres puntos para no perderles el paso a los íntimos. Se viene un fin de semana de calculadora en mano y alta intensidad en cada cancha.