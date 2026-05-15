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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación del Torneo Apertura

Sigue la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza Lima lidera un certamen en el que Los Chankas y Cienciano están en la pelea por el título.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Repasa cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
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La Liga 1 atraviesa un momento decisivo y solo tres equipos tienen opciones reales de ganar el Torneo Apertura. Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones mientras se disputa la fecha 15 del primer certamen de la temporada. Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son los únicos equipos con opciones de título.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura de Liga 1

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

PUESTOEQUIPOPJDFPUNTOS
1Alianza Lima141833
2Los Chankas14630
3Cienciano141229
4Universitario14925
5FBC Melgar14421
6Cusco FC14-421
7Comerciantes Unidos14120
8Deportivo Garcilaso14-219
9Alianza Atlético14217
10ADT Tarma14117
11CD Moquegua14-517
12Sporting Cristal14016
13UTC14-316
14Sport Huancayo14-615
15Juan Pablo II14-1315
16Sport Boys14-613
17FC Cajamarca14-712
18Atlético Grau14-710

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 15 de mayo

  • 15:00 | FC Cajamarca vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 20:00 | Universitario vs Atlético Grau | Estadio Monumental, Lima

Sábado 16 de mayo

  • 13:00 | Melgar vs Sport Huancayo | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
  • 15:15 | Juan Pablo II vs Alianza Atlético | Complejo Juan Pablo II, Chongoyapoe
  • 17:45 | Cienciano vs Alianza Lima | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 20:30 | Sport Boys vs Cusco FC | Estadio Miguel Grau, Callao

Domingo 17 de mayo

  • 11:00 | ADT vs Comerciantes Unidos | Estadio Unión, Tarma
  • 13:15 | Deportivo Garcilaso vs UTC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 15:30 | Los Chankas vs CD Moquegua | Estadio LOs Chankas, Andahuaylas

Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.

Previa de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 15 del Apertura llega en un momento decisivo y el panorama es claro: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano son los únicos que siguen en carrera por el trofeo. Con la tabla tan apretada, cualquier tropiezo a estas alturas puede significar el adiós al sueño del título, así que la presión en Matute, Andahuaylas y Cusco es máxima.

El partido que concentra todas las miradas es el de Cienciano ante Alianza Lima en el Garcilaso de la Vega. El equipo de Pablo Guede llega como puntero y sabe que, si consigue un buen resultado en la altura, quedará muy cerca del título. Pero el Papá no se lo pondrá fácil: jugar en Cusco siempre representa una dificultad para los equipos que llegan desde la capital y, si gana, se meterá de lleno en la pelea.

Mientras tanto, Los Chankas estarán atentos a lo que ocurra en Cusco, a la espera de un empate para dar el golpe. El cuadro de Walter Paolella recibirá en casa a CD Moquegua y tiene la obligación de quedarse con los tres puntos para no perderles el paso a los íntimos. Se viene un fin de semana de calculadora en mano y alta intensidad en cada cancha.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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