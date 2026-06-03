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Alianza Lima se alista para jugar un cuadrangular internacional en Matute

Alianza Lima busca cerrar un cuadrangular internacional en Matute para no bajar la intensidad y enfocarse en el título nacional. Pablo Guede quiere llegar motivado al inicio del Torneo Clausura.

Sandro Bazán
Alianza Lima se enfoca en cerrar un cuadrangular en Matute.
Alianza Lima se enfoca en cerrar un cuadrangular en Matute. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima arrancará el Torneo Clausura el 18 de julio en Matute ante Sport Huancayo y la idea es llegar fortalecido al inicio, sin sacrificar las vacaciones ni la mini pretemporada que prepara. Por ello, se enfoca en realizar un cuadrangular internacional en Matute.

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Los íntimos confían en cerrar la próxima semana a dos rivales. Lo más probable es que uno sea de Ecuador y otro, de Uruguay. El último equipo será de la Liga 1 para darle minutos a todo el plantel en los encuentros y corregir algunos errores cometidos en el primer semestre del año. La fecha tentativa para iniciar los partidos sería la primera semana de julio, con un doblete en La Victoria.

Esteban Pavez, Alianza Lima

Alianza Lima jugará con todos sus refuerzos del exterior un cuadrangular internacional.

Cabe señalar que el cuadrangular internacional será a puertas abiertas para que la hinchada pueda disfrutar del equipo y no perder la importante conexión que existió en el Torneo Apertura.

Alianza Lima ya se enfoca en lograr el título nacional a fin de año. Por ello, quiere potenciar su juego en cada línea para empezar con pie derecho el campeonato.

Alianza Lima quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Torneo Clausura

En el programa 'L1 Radio' dieron a conocer cómo se mueve el mercado en Alianza Lima. El cuadro blanquiazul mostró un rendimiento favorable, pero también dejó en evidencia que necesita más variantes en la banca de suplentes.

En ese marco, el periodista Ricardo Montoya informó que Pablo Guede ya elevó su primera petición a la dirigencia íntima para esta etapa de incorporaciones. "Un pedido especial de Guede para el Clausura es un lateral derecho", señaló el citado comunicador.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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