Hernán Barcos llenó de elogios a Sporting Cristal y lanzó dardo: "Me sacaron de Alianza Lima"

Hernán Barcos se pronunció sobre su fichaje por Sporting Cristal. Tras su oficialización, el delantero argentino decidió explicar su decisión de firmar por el conjunto rimense, al que llenó de elogios por la clase de institución que es y los jugadores que tiene. Pero también dejó un comentario picante sobre Alianza Lima.

“La negociación tampoco duró mucho por el interés de ambos. Cristal es un equipo muy importante y hubo buena disposición”, empezó declarando el popular Pirata en diálogo con 'Fútbol como cancha'. Luego, Hernán Barcos señaló que llegó a la institución rimense para ayudarlos a salir de este mal momento: “Llego a sumar y a colaborar con el club. Hay que tratar de salir de la situación en la que estamos ahora”.

Al ser consultado sobre qué sensaciones tendrá cuando enfrente a Alianza Lima, el exjugador de FC Cajamarca señaló que la situación es diferente y que a él lo sacaron del cuadro blanquiazul: “Es diferente. El tiempo que estuve en Alianza, lo hice de la mejor manera. No me fui porque quise, sino porque me sacaron”. Además, añadió: “El hincha de Alianza tiene que estar tranquilo porque la historia que yo tengo con Alianza no va a cambiar en nada. El ir hoy a Cristal fue una decisión mía y familiar, no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Tras esto, Hernán Barcos no dudó en elogiar al plantel rimense: “Hay una buena mistura en el equipo. Jugadores con mucha jerarquía. Yo vengo a sumar y a ayudar en lo que pueda”. Al ser consultado sobre si se involucrará en el conjunto rimense tal como lo hizo cuando estaba en la institución blanquiazul, el argentin comentó: “Yo intentaré involucrarme en todas las áreas en las que pueda ayudar. Lo hice siempre y ahora no será la excepción”.

Pero eso no fue todo, pues el exdelantero de Alianza Lima se rindió ante la institución: “Cristal tiene un vestuario de jerarquía, a algunos compañeros ya los conozco y ahora solo queda trabajar”. También aprovechó para enviarles un mensaje a los fanáticos celestes: “Al hincha decirle que se quede tranquilo, que dentro de la cancha van a ver un jugador que se entrega y un profesional que defenderá la camiseta. No voy por dinero, voy por la gloria”.

Finalmente, señaló que espera terminar el año como goleador del torneo peruano con la camiseta de Sporting Cristal: “Con 10 goles me quedo tranquilo, espero pueda terminar el año como goleador del torneo”.