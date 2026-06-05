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Hernán Barcos dio rotundo comentario sobre Roberto Mosquera, posible DT de Cristal: "Un..."

Hernán Barcos no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre Roberto Mosquera, quien está cerca de ser el nuevo técnico de Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura.

Luis Blancas
Hernán Barcos dio fuerte comentario sobre Roberto Mosquera, posible nuevo técnico de Sporting Cristal
Hernán Barcos dio fuerte comentario sobre Roberto Mosquera, posible nuevo técnico de Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Hernán Barcos dio fuerte comentario sobre Roberto Mosquera, posible nuevo técnico de Sporting Cristal

“En los equipos del profesor Mosquera siempre se intenta jugar al fútbol. Las veces que nos hemos cruzado siempre hubo un gran respeto. Cristal tiene un vestuario de jerarquía, a algunos compañeros ya los conozco y ahora solo queda trabajar”, afirmó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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