- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Haití
- Paraguay vs Nicaragua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Hernán Barcos dio rotundo comentario sobre Roberto Mosquera, posible DT de Cristal: "Un..."
Hernán Barcos no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre Roberto Mosquera, quien está cerca de ser el nuevo técnico de Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura.
Hernán Barcos dio fuerte comentario sobre Roberto Mosquera, posible nuevo técnico de Sporting Cristal
“En los equipos del profesor Mosquera siempre se intenta jugar al fútbol. Las veces que nos hemos cruzado siempre hubo un gran respeto. Cristal tiene un vestuario de jerarquía, a algunos compañeros ya los conozco y ahora solo queda trabajar”, afirmó.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90