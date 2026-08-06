Universitario y sus tres sensibles bajas confirmadas para el clásico ante Sporting Cristal

Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El conjunto crema está obligado a ganar el clásico moderno para seguir ilusionado con la disputa del título nacional. Sin embargo, de cara al encuentro en el Estadio Monumental, el equipo dirigido por Héctor Cúper tendrá que lidiar con la baja de tres futbolistas clave.

Universitario y sus tres sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Sporting Cristal

El cuadro merengue es consciente de que deberá sacar el máximo rendimiento de cada una de sus figuras para recuperarse de la última derrota en el Clausura. No obstante, recientemente el periodista Gustavo Peralta reveló que no podrán contar con tres potenciales titulares. Se trata de Piero Quispe, Bryan Reyna y Edison Flores.

Según indicó el citado comunicador en su cuenta de ‘X’, ninguno de los tres jugadores será considerado para el enfrentamiento ante Sporting Cristal, por lo que su lugar será ocupado por otros elementos. La ausencia de Piero Quispe representa un duro golpe para los hinchas que esperaban verlo nuevamente con la camiseta de Universitario.

Piero Quispe, Bryan Reyna y Edison Flores no jugarán ante Sporting Cristal

Y es que los merengues han sufrido en la creación de juego desde el mediocampo, un factor donde el ‘Príncipe Inca’ podía ayudarlos por su talento para mover los hilos del equipo, aunque el jugador sigue adquiriendo ritmo competitivo.

Por su parte, Reyna y Flores también quedarán relegados del equipo. El ‘Picante’ se venía recuperando tras ser intervenido por una apendicitis; mientras que el ‘Orejas’ se va quedando sin minutos tras la llegada de Gianluca Lapadula. Si bien no se reveló el motivo concreto, todo indica que la ausencia de los jugadores se debe a una decisión explícita de Héctor Cúper.

Gianluca Lapadula se perfila como titular ante Sporting Cristal

En los últimos días se conoció que Gianluca Lapadula está haciendo méritos en los entrenamientos para poder ser titular ante Sporting Cristal. El jugador tiene altas posibilidades de acompañar a Álex Valera en la delantera, por lo que todo dependerá del técnico crema.